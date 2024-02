Borsa: Milano (-0,1%) piatta con l'Europa, corre sempre Tim

In una seduta senza riferimenti internazionali sia per l'assenza di dati rilevanti dagli Stati Uniti sia per la chiusura di Wall street per il Presidents day, i mercati azionari europei proseguono piatti. La Borsa di Londra supera infatti la boa di metà giornata in rialzo dello 0,1%, con Milano in calo dello speculare 0,1%, Parigi in ribasso dello 0,2% e Francoforte dello 0,3%. Calma anche Mosca, con il gas che scende del 2% a 24 euro, correggendo ancora i minimi dal settembre 2021. Piatti i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund che che ondeggia attorno ai 148 punti. L'euro resta stabile contro il dollaro a quota 1,077. In Piazza Affari prosegue la corsa di Tim dopo il report di Bank of America che ha alzato il giudizio sul titolo da 'neutral' a 'buy'. L'azione del gruppo Tlc sale del 4% a 0,29 euro anche su una "valutazione interessante di quattro volte l'enterprise value-margine operativo lordo (Ev/Ebitda)" per le ipotesi di vendita della rete. Tra gli altri titoli, bene Leonardo che sale dell'1,4%, seguito da Saipem in aumento dell'1,1%. Si riduce il calo Unipol (-1% a 6,8 euro), qualche vendita su Nexi (-1,6%) e su Stm, che scende dell'1,7%.