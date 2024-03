Borsa: l'Europa chiude cauta un trimestre in rally

Seduta poco mossa per le Borse europee, alla vigilia della chiusura per le festività pasquali. La frenata del componente della Fed, Christopher Waller, secondo cui gli ultimi dati sull'inflazione sono stati "deludenti" e "non c'è fretta" di tagliare i tassi non hanno mosso più di tanto i listini, che si avviano a chiudere un trimestre di forti rialzi, rincuorati anche da un'economia americana che non vede segnali di recessione, come testimoniano i dati sul Pil e sui consumi del quarto trimestre. Londra ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,26%, Francoforte dello 0,08% e Parigi dello 0,01%. Nel trimestre il listino della City è salito del 2,9%, la Borsa tedesca del 10,4% e quella francese dell'8,8%. mentre l'indice paneuropeo Stoxx 600 ha guadagnato il 7%.