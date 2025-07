Berlino-Parigi, chiediamo negoziati seri e mirati con Usa

"Vogliamo negoziati seri e mirati con gli Stati Uniti. Gli europei sono uniti e siamo determinati: vogliamo un accordo equo con gli americani ma è chiaro che, in caso contrario, sono necessarie contromisure decisive per proteggere i posti di lavoro e le aziende in Europa". Lo ha affermato Lars Klingbeil, ministro delle Finanze tedesco, ricevendo il suo omologo francese Eric Lombard. "Le tariffe di Trump conoscono solo perdenti, minacciano l'economia americana almeno quanto le aziende europee ed è per questo che questo conflitto commerciale deve finire", ha affermato Klingbeil.