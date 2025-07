Trump scarica i suoi sostenitori su Epstein, 'bufala dem'

"La nuova truffa" dei democratici "è quella che chiameremo per sempre la bufala di Jeffrey Epstein, e i miei sostenitori passati ci hanno creduto in pieno". Lo afferma Donald Trump tornando a parlare del caso dell'ex finanziere morto in carcere. In un lungo post sul suo social Truth, il presidente scarica i suoi sostenitori che credono alla bufala Epstein. Il caso sta spaccando il mondo Maga e creando problemi all'amministrazione, con la ministra della Giustizia Pam Bondi finita nel mirino delle critiche.