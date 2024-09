Borsa: Hong Kong balza in avvio, a +1,96%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta di slancio, sulla spinta del pacchetto di aiuti all'economia annunciato dalla Banca centrale cinese (Pboc): l'indice Hang Seng sale dell'1,96%, a 18.604,82 punti. Il Composite di Shanghai segna da parte sua un rialzo dello 0,94% a quota 2.774,84 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,89% a 1.510,19 punti. La Pboc ha annunciato un articolato pacchetto di misure di sostegno all'economia, tra cui il taglio del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche (Rrr) di 50 punti base, mentre aumenta la pressione sulle autorità centrali per centrare l'obiettivo di crescita di "circa il 5%" per il 2024 Il governatore Pan Gongsheng, nel corso di un briefing, ha parlato anche di riduzione ulteriore dei tassi di interesse chiave per sostenere una ripresa dei prezzi, oltre che di un aumento dei prestiti ai consumatori e di un taglio al tasso ipotecario per i prestiti immobiliari esistenti.