Aperta camera ardente per Pippo Baudo a Militello

Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
E' cominciata processione concittadini per l'ultimo omaggio

E' stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo. Sono già oltre 200 le persone in fila per rendere omaggio al presentatore. Il feretro è giunto ieri notte nel paese natale dell'autore televisivo, accolto dall'applauso di centinaia di persone che hanno così voluto omaggiare l'illustre concittadino.

Alle 16 nella chiesa si svolgeranno i funerali presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l'omelia.

I funerali saranno trasmessi in diretta dalle 15.30 e fino alle 18.10, sul Tg1 della Rai, mentre dalle 15.35 su Retequattro, andrà in onda lo speciale "Diario del Giorno - Addio Pippo", condotto da Monica Bertini, che seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo.

