Borsa: Asia contrastata, attesa per Jackson Hole, Tokyo -1,51%

Pausa di riflessione per le borse di Asia e Pacifico, che appaiono contrastate alla vigilia dell'apertura del tradizionale simposio della Fed di Jackson Hole, sui monti del Wyoming (Usa). Tokyo ha ceduto l'1,51%, Taiwan il 2,99% e Seul lo 0,63%, mentre Sidney ha guadagnato lo 0,25%. Ancora aperte Hong Kong (-0,04%), Shanghai (+0,66%), Mumbai (+0,18%) e Singapore (+0,26%). In rialzo il dollaro a quasi 0,86 euro, mentre scende a 147,25 yen e 0,74 sterline.

Negativi i future europei e americani dopo l'inatteso rialzo dell'inflazione nel Regno Unito. In arrivo anche l'inflazione dell'Eurozona e i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed. Attesi per oggi interventi della presidente della Bce Christine Lagarde a Ginevra e di Cristopher Waller della Fed. Sale il greggio (Wti +0,72% a 62,8 dollari al barile) dopo l'inatteso calo delle scorte Usa anticipato nella vigilia dall'Api, mentre gira al rialzo il gas (+0,12% a 31,27 euro al MWh) e cede l'oro (-0,61% a 3.323,33 dollari l'oncia).

Le vendite si sono concentrate sul comparto tecnologico, affondando il listino di Taiwan, dove sono crollate Azurawawe Technologies (-10%), e Hon Hai Precision (-3,61%), fornitore di Apple. Le ipotesi degli invastitori sono che il rally che ha interessato il settore fin dallo scorso aprile abbia portato i titoli troppo in alto e troppo in fretta e ora sia giunto il momento di vendere. Prevale poi l'attesa per il messaggio che il presidente della Fed Jerome Powell lancerà nel suo ultimo discorso a Jackson Hole. Sotto pressione a Tokyo i produttori di semiconduttori Advantest (-5,57%), Socionext (-7,1%) e Disco (-4,65%).