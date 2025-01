"Lanciamo un grido di allarme. Non c'è mai stata negli ultimi 50 anni, forse, una riforma che stravolge radicalmente la fisionomia della nostra Costituzione alterando quelli che sono i rapporti tra i poteri dello Stato e gettando le basi per un possibile condizionamento del potere giudiziario". Lo ha detto Salvatore Casciaro, segretario generale dell'Anm, parlando ad Agorà in onda su Rai Tre , della separazione delle carriere.