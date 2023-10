Al-Sisi ai leader, apriamo via a una soluzione a due Stati

"Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti che richiede attenzione totale. Per questo vi ho chiamati a lavorare insieme su una nuova road map che metta fine alla crisi umanitaria". Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi rivolgendosi ai leader nell'apertura dei lavori del vertice internazionale per la pace, al Cairo. Al-Sisi ha sottolineato la necessità di "stabilire negoziati che aprano la via a una soluzione a due Stati". "Condanniamo con assoluta fermezza il prendere di mira, l'uccisione o l'intimidazione di tutti i civili", ha aggiunto -. Rinnoviamo il nostro rifiuto allo spostamento forzato dei palestinesi. Chi pensa che il popolo palestinese voglia lasciare la propria terra si sta sbagliando".