Addio a Roberta Flack, iconica voce di 'Killing Me Softly', morta a 88 anni

E' scomparsa Roberta Flack, la suadente voce di 'Killing Me Softly with His Song, brano del 1973 in testa alle classfiche per settimane e in seguito oggetto di numerose cover, la più nota delle quali quella dei Fugees del 1996. La cantante e pianista statunitense aveva 88 anni ed è morta a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica chiamata anche malattia di Lou Gehrig. Lo riferiscono i media americani citando la sua portavoce, Elaine Schock.

Originaria della Carolina del Nord, la Flack divenne famosa all'improvviso dopo che Clint Eastwood usò 'The First Time I Ever Saw Your Face' come parte della colonna sonora di 'Brivido nella notte' (Play Misty for Me, 1971). In particolare il brano fece da sottofondo ad una delle più memorabili scene d'amore del cinema, quella tra Eastwood, nel ruolo di Dave Garver, e Donna Mills, nei panni di Tobie Williams. La canzone fu premiata con il Grammy Award for Record of the Year e Grammy Award for Song of the Year.

Nel 1973 arriva 'Killing Me Softly With His Song' e la Flack divenne la prima artista a vincere dei Grammy consecutivamente per il miglior disco. Scoperta negli anni '60 dal musicista jazz, Les McCann, la cantante fu ispirata da ragazzina dai gospel di Mahalia Jackson e Sam Cooke. Cominciò a studiare il pianoforte a nove anni e a 15 anni, da enfant prodige, entrò alla Howard University a Washington, D.C.. Fu costretta però ad abbandonare gli studi a causa della morte del padre.

Tra le altre sue hit c'è il singolo del 1974, 'Feel Like Makin' Love', anch'esso al primo posto della Billboard Hot 100. In seguito collaborò con Bob Dylan nel tour Rolling Thunder Revue, i cui concerti dell'autunno 1975 furono ripresi per poi essere inseriti nel film del 1978, scritto e diretto dallo stesso Dylan, 'Renaldo and Clara'. Nel corso della sua carriera, la Flack ha vinto in totale 4 premi Grammy e nel 1999 una stella con il suo nome fu inserita nella Hollywood Walk of Fame.