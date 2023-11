4 aerei con aiuti umanitari a Al-Arish, Egitto

Khaled Zayed, Responsabile della Mezzaluna Rossa Egiziana, ha dichiarato che oggi sono arrivati all'Aeroporto Internazionale Al-Arish quattro aerei carichi di aiuti umanitari: due provenienti dall'Indonesia, uno dalla Grecia e un altro dal Kuwait. Gli aiuti consistono in medicinali, attrezzature mediche, cibo, tende e coperte destinati ai palestinesi della Striscia di Gaza. Finora, sono giunti allo scalo 88 aerei con circa 1.900 tonnellate di cibo e aiuti umanitari, generi alimentari, medicinali e forniture mediche. Zayed ha inoltre spiegato che le ambulanze sono ancora in attesa che i feriti lascino Gaza in coordinamento con le parti internazionali.