Windows 11: l’ultimo aggiornamento è pieno di intelligenza artificiale

Microsoft continua a fare passi da gigante nel campo dell'intelligenza artificiale. Con l'ultimo aggiornamento di Windows 11, viene introdotto un set di novità per Copilot, lo strumento basato su ChatGPT che quest'anno avrà un tasto dedicato sulle tastiere dei nuovi PC Windows. Sebbene Copilot per Windows sia ancora in anteprima e disponibile solo in mercati selezionati, le sue potenzialità si espandono.

L'integrazione di plugin di terze parti

La novità più rilevante è l'aggiunta di plugin che permettono l'integrazione di app e servizi di terze parti. Il primo gruppo di plugin, come annunciato sul blog di Microsoft, include OpenTable, che consente a Copilot di effettuare prenotazioni per cene, e Instacart, per aiutare gli utenti a compilare la lista della spesa. Altri plugin in arrivo nel prossimo mese includono Shopify, Klarna e Kayak.

Monetizzazione e partnership

Il filo conduttore di questi plugin è chiaro: ognuno di essi permette a Microsoft di monetizzare le attività dei clienti Windows che utilizzano i nuovi strumenti AI, ottenendo una percentuale sulle transazioni effettuate tramite le app partner. Questi investimenti miliardari, dopotutto, devono autofinanziarsi.

Nuove abilità di Windows per Copilot

Un altro aggiornamento previsto per la fine di marzo è l'aggiunta di nuove competenze di Windows per Copilot. Su un PC con Windows 11, sarà possibile digitare un comando e far eseguire a Copilot azioni nelle Impostazioni, come attivare o disattivare il risparmio batteria, aprire le pagine delle Informazioni sul Dispositivo, Informazioni di Sistema o Informazioni sulla Batteria, o aprire la pagina di Gestione dello Spazio di Archiviazione.

Assistenza all'accessibilità

Per gli utenti di Windows 11 che necessitano di assistenza per l'accessibilità, Copilot sarà in grado di lanciare una serie di opzioni, tra cui Sottotitoli dal Vivo, Narratore e Lente di Ingrandimento. Sarà anche possibile attivare l'Accesso Vocale e l'Input Vocale, regolare la dimensione del testo e aprire la pagina dei Temi ad Alto Contrasto.

Un futuro sempre più intelligente

Con questi aggiornamenti, Microsoft dimostra il suo impegno nel rendere l'intelligenza artificiale una parte integrante dell'esperienza utente di Windows. Copilot si sta evolvendo in uno strumento sempre più versatile e personalizzabile, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia AI sarà un assistente quotidiano indispensabile per lavoro e vita personale.

