Avete presente i film dei Transformers? I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno inventato un robot molto simile nel principio agli automi della serie cinematografica, un sistema in grado di assemblarsi da solo. Si tratta di piccoli cubi robotici che possono viaggiare in modo indipendente, attaccarsi l'uno all'altro in strutture predefinite, seguire percorsi e sorgenti luminose.

I cubi robotici del MIT

Gli scienziati del MIT hanno pubblicato video del funzionamento dei cubi robotici, che si chiamano M-Blocks 2.0, e osservarli è qualcosa di ipnotico. La lettera M indica i concetti di "Motion Magnet and Magic" (movimento, magnete e magia) ed è stata scelta dagli scienziati informatici del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL. Indicano le caratteristiche dei cubi, che possono connettersi fra loro usando magneti e muoversi insieme per assemblare strutture; e in effetti sembra qualcosa di magico.







I cubetti possono rimescolarsi secondo un preciso ordine, arrampicarsi l'uno sopra l'altro, saltare a mezz'aria. Al di là dello spettacolo, quello dell'auto-assemblaggio ordinato è una invenzione che costituisce un bel passo in avanti nel mondo della robotica. Ogni cubo si muove grazie a un piccolo volano che compie 20.000 giri al minuto, mentre all'esterno ci sono codici a barre e magneti per aiutare i cubi a riconoscersi e attaccarsi l'un l'altro. Si muovono secondo algoritmi pre-programmati, che indicano ai cubi come interagire tra loro.

Questo sistema robotico si presta ad applicazioni nella scienza delle costruzioni: su grande scala, ad esempio, delle unità auto-assemblanti possono essere utili per costruire ponti o scale per salvare persone bloccate in situazioni pericolose, a causa di incidenti o disastri naturali.