Superluna blu e nuovo sciame di stelle cadenti, quando vedere lo spettacolo del cielo e dove

Roma, 17 agosto 2024 – Il 2024 regala un poker di Superlune. Prossimo appuntamento la sera di lunedì 19 agosto alle ore 20,26, quando il cielo farà un doppio regalo: sarà infatti anche una Luna Blu, come viene chiamata la seconda Luna piena del mese e la terza di una stagione.

“Alle ore 20.26 del 19 agosto la Luna sarà piena, circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.198 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km”, osserva l'astrofisico Gianluca Mari, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. La Luna sarà quindi un po’ più vicina e apparirà più luminosa e un pò più grande del solito. “Questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come Superluna. Un termine – rileva Masi – che in sé non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l'appellativo di Superluna ha un fascino tutto suo”.

Una superluna è la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. L'effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna visto dalla Terra. Anche se p poco probabile che la differenza appaia evidente a occhio nudo. La Superluna del 19 agosto però “apparirà circa il 6% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, afferma l'astrofisico. Si tratta infatti, prosegue, “di variazioni tutt'altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all'evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”.

La Superluna blu, con la maggiore illuminazione del cielo renderà più difficile vedere le stelle cadenti. Proprio nella notte in cui la luna raggiungerà la fase di piena ci sarà il picco delle kappa Cignidi o Cignidi di agosto, un gruppo di meteore meno "copioso" delle Perseidi, ma non meno suggestivo. Il picco delle Kappa Cignidi è infatti previsto nella notte tra il 19 e il 20 agosto. “Il radiante – spiegano gli esperti di Meteo.it – sarà visibile per tutta la notte, raggiungendo la maggiore altezza sull’orizzonte alla fine del crepuscolo serale a quasi +80 gradi”. La particolare ampiezza del radiante suggerisce un'osservazione da sdraiati, per ammirare una maggiore porzione di cielo. Sempre che sia libero da nubi e lontano da fonti intense di luce.

Niente paura per chi dovesse perdere lo spettacolo di lunedì sera. L’appuntamento con la prossima superluna è previsto il 18 settembre 2024. Mentre la prossima Luna Blu si verificherà il 31 maggio 2026 e la successiva Luna Blu stagionale cadrà il 20 maggio 2027.