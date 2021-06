Firenze, 27 giugno 2021 - Fa tappa a Firenze il #SIOS21 Summer Edition, il summit organizzato da StartupItalia in collaborazione con Nana Bianca per esplorare la connessione tra mondo digitale e lifestyle. L'appuntamento è per il 2 luglio, dalle ore 10 alle ore 16 nell’ex Granaio dell’Abbondanza. Sarà possibile seguire l'evento in modalità fisica e digitale, che si svilupperà attraverso interventi, speech, interviste e testimonianze di esperti, innovatori, giornalisti, accademici, politici, manager, startupper, e visionari dall’Italia e dal mondo. Il fil rouge tematico graviterà sempre attorno al concetto 'Ask me anything', in un momento storico in cui le risposte alle nostre domande provengono sempre più spesso dalla rete e dai social network.

L'evento, come detto, si concentrerà sul rapporto tra digitale e lifestyle indagando nei temi enelle risposte sul futuro che si prospetta ai consumatori e, soprattutto, alle imprese. A condurre lagiornata di lavori sarà Giampaolo Colletti, giornalista e curatore di SIOS in un formato ormai collaudato che vede l’alternarsi della conduzione a più voci.

Diversi gli spunti e gli stimoli di riflessione offerti da #SIOS21 Summer Edition: su tutti l’intervista che chiuderà la giornata a Simon Beckerman, fondatore di Depop, startup italiana incubata da H-FARM e sostenuta anche grazie a un investimento iniziale di Nana Bianca, recentemente protagonista di una exit da 1,6 miliardi di dollari, che la vede all’interno del colosso statunitense Etsy. Insieme al manager, ci saranno anche Paolo Barberis, founder Nana Bianca, e Riccardo Donadon, founder di H-FARM. Modererà l’incontro Agnese Pini, direttrice de La Nazione.

L'apertura è dedicata alla Instal 4 Startup Challenge e alla presentazione delle tre finaliste della prima competition dell’adtech per sostenere la crescita di realtà imprenditoriali specializzate nel digital marketing e advertising. Successivamente la parola passerà a Giuseppe Stigliano, CEO di Wunderman Thompson Italy e docente di Retail Marketing Innovation, che dialogherà con la General Manager di Ferragamo, Teodora Sevastakieva, in un inspiring talk dedicato al fashion online. Altri interventi vedranno la partecipazione di Mauro Porcini, Chief Designer Officer PepsiCo e autore de 'L’età dell’eccellenza', in collegamento da New York, e lo Chef Davide Oldani a tu per tu con l’imprenditore digitale Marco Montemagno. Benedetta Squittieri, assessora all'Innovazione e Agenda Digitale del Comune di Prato, sarà a colloquio con il Presidente di StartupItalia, Salvatore Amato.

Ci sarà poi un panel dedicato al settore tessile-moda e il made in Italy, organizzato in partnership con Pitti Immagine, nei giorni in cui a Firenze torna a svolgersi in presenza Pitti Immagine Uomo, che dal 30 giugno al 2 luglio presenta la sua edizione n.100. Sul palco ci sarà Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine.

#SIOS21 dedicherà poi uno spazio rinnovato al format 'Unstoppable Women' con interviste, che si susseguiranno nel corso di tutta la giornata, alla filosofa Maura Gancitano, all’attivista e green influencer Giorgia Pagliuca e alla YouTuber e autrice Charlie Moon.

A fianco del pubblico di #SIOS21 come consueto, ci sarà la Radio Partner Radio 105 che, con i conduttori di 'Tutto bene a 105', Alessandro Sansone e Annie Mazzola, dalle ore 13 alle ore 14 metterà in contatto con cinque startup dell’area lifestyle, per conoscere più da vicino questo mondo fatto di un mix di creatività, tecnologie e cura tipica della tradizione artigianale nazionale. Anche queste startup a dicembre concorreranno al premio Radio 105 Special Award.

Media Partner della tappa estiva di #SIOS21 sono le testate del Gruppo Monrif: QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

Quella di Firenze è la seconda tappa (dopo quella di Cagliari dello scorso 21 maggio) degli appuntamenti 2021 che si concluderanno a Milano il prossimo dicembre. "#SIOS21 torna con la Summer Edition per mettere ancora una volta a confronto la testimonianza di istituzioni imprenditori, startup e PMI e, più in generale, degli esponenti del mondo dell’innovazione”, dichiara Edoardo Negri, COO di StartupItalia. “Nel corso della giornata esploreremo la relazione tra digitale e lifestyle sotto diverse forme, con l’obiettivo di supportare l’ecosistema innovativo in questo momento di trasformazione. L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare un report sullo stato dell’arte delle startup nella Regione e uno spaccato del settore del Lifestyle. In particolare, i dati del Report scattano una fotografia dell’innovazione in Toscana, a oggi principalmente attiva in ambiti madtech e martech".

Main Sponsor dell’iniziativa sono: Cisco, Enel, Google Cloud, Hoverture, Infratel Italia, INNOIS - Innovazione e Idee per la Sardegna e Nohup. Smart Sponsor: illimity.