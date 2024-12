Come vedere Spotify Wrapped 2024

A dicembre ci sono alcuni riti ormai tradizionali: l’albero di Natale, per i più temerari anche il presepe, i mercatini natalizi alla ricerca dei regali e, per gli appassionati di musica, lo svelamento dello Spotify Wrapped. Ovvero delle tendenze musicali di ognuno durante l’anno che si sta per concludere.

Come si può vedere e rivedere Spotify Wrapped? La procedura si è semplificata di anno in anno arrivando oggi ad essere semplice come aprire la app di Spotify sullo smartphone. Perché, infatti, per vedere il proprio Spotify Wrapped dell’anno è necessario soltanto accedere alla app e subito lo si trova campeggiare in mezzo allo schermo.

E se lo si volesse rivedere dopo la prima volta? Niente di diverso: basta cliccare di nuovo nello stesso punto.

Cosa contiene Spotify Wrapped 2024? Sicuramente gli artisti che ogni utente ha ascoltato maggiormente sulla piattaforma streaming nell’ultimo anno, ma anche le canzoni preferite e i podcast che hanno tenuto più compagnia all’ascoltatore. Come di consueto, si viene comparati con i gusti degli altri 640 milioni di ascoltatori nel mondo.

In Italia, il 2024 è stato senza dubbio l’anno di Geolier, che conquista il titolo di artista più ascoltato con oltre 1,2 miliardi di ascolti, reduce anche dalla fortunata partecipazione a Sanremo. Saldo sul podio anche Sfera Ebbasta che, dopo tre anni consecutivi in vetta alla classifica di Wrapped, si posiziona quest’anno al secondo posto. In terza e quarta posizione si trovano invece Lazza e Tedua. Chiude al quinto posto ANNA che, tra le artiste, è la donna più ascoltata in Italia per il secondo anno consecutivo, confermando il dominio del rap nel panorama musicale italiano al di là del genere di appartenenza.