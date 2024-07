Astronauti bloccati sulla Stazione spaziale internazionale, dovevano rientrare a giugno: cosa è successo

Roma, 26 luglio 2024 – Doveva durare una settimana la missione prova di due astronauti della Nasa, partiti all'inizio di giugno. E invece dopo sette settimane Butch Wilmore e Sunita Williams sono ancora bloccati sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) e non si conosce la data ufficiale per il loro rientro. Questo dopo che la navetta Starliner ha avuto dei problemi durante il primo volo di prova con equipaggio. Questioni tecniche (propulsori difettosi e piccole perdite di elio) in gran parte risolte che non minacciano la missione, hanno riferito funzionari della Nasa e di Boeing, citati dal Guardian. Ma di fatto una data ufficiale per il ritorno a casa dei due astronauti non è stata ancora annunciata. "Torneranno a casa quando saremo pronti", ha affermato Steve Stich dell'agenzia spaziale Usa.

"Non siamo ancora pronti ad annunciare una data per il rientro", ha detto Steve Stich, manager del programma della Nasa per i voli commerciali, durante la conferenza stampa congiunta con Boeing per fornire gli ultimi aggiornamenti sulla missione. Dopo i test condotti nelle ultime due settimane "abbiamo imparato molto, abbiamo fatto grandi progressi, ma non siamo ancora pronti per il rientro". I test condotti sul propulsore presso la White Sands Test Facility "ci hanno permesso di riprodurre la degradazione osservata durante il volo", ha aggiunto, ma servono ancora ulteriori indagini, come il test che nel prossimo weekend riguarderà 27 dei 28 propulsori per le manovre, e la verifica della stabilità del sistema dell'elio.

Stitch ha confermato che la vita delle batterie di Starliner, inizialmente prevista di 45 giorni, è stata estesa a 90 giorni per poter garantire una finestra temporale più ampia che arrivi fino a settembre. Nonostante questa incertezza, la Nasa e la Boeing confermano che il loro obiettivo primario rimane quello di riportare i due astronauti sulla Terra a bordo di Starliner, anche se sono comunque possibili dei piani alternativi di cui però non intendono ancora parlare.