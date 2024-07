La NASA avverte: in arrivo una tempesta solare. Quando avverrà e come preparsi

La NASA ha recentemente lanciato un avvertimento riguardo a una tempesta solare che potrebbe avere effetti significativi sulla Terra. Il Solar Dynamics Observatory (SDO) ha osservato un'eruzione di plasma scuro sulla superficie del Sole, un fenomeno noto come “brillamento solare freddo”. Questa eruzione potrebbe provocare blackout nelle comunicazioni radio e satellitari, oltre a fluttuazioni nella rete elettrica in diverse parti del mondo.

Cosa sono i brillamenti solari freddi?

I brillamenti solari freddi sono esplosioni di plasma più freddo della media, che vengono espulsi dalla superficie del Sole. Questi fenomeni possono rilasciare una grande quantità di radiazioni elettromagnetiche, influenzando l'atmosfera terrestre e creando disturbi nelle comunicazioni ad alta frequenza (HF) e nei sistemi di navigazione GPS.

Impatti previsti sulla Terra

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), c'è una probabilità del 60% che si verifichino brillamenti solari di medio livello (classe M) entro le prossime 24 ore, e una probabilità del 15% di un brillamento di classe X, ancora più estremo. Questi eventi potrebbero causare blackout radio in tutto il mondo e fluttuazioni nella rete elettrica.

Rischi per le comunicazioni e l'elettricità

Le radiazioni emesse dai brillamenti solari viaggiano alla velocità della luce, ionizzando l'atmosfera superiore terrestre. Questo processo crea un ambiente più denso per le onde radio, che perdono energia a causa delle collisioni con gli elettroni, causando così la degradazione o l'assorbimento completo dei segnali radio. I sistemi di comunicazione satellitare, le reti GPS e le trasmissioni televisive e radiofoniche potrebbero essere seriamente compromessi.

Previsioni e precauzioni

L'impatto delle radiazioni è previsto entro venerdì, con un avviso di tempesta geomagnetica emesso dalla NOAA che potrebbe protrarsi fino a sabato. Le autorità raccomandano di prepararsi a possibili interruzioni nelle comunicazioni e nei servizi elettrici, specialmente nelle regioni più vulnerabili.

Le tempeste solari rappresentano un fenomeno naturale affascinante ma potenzialmente pericoloso. Mentre la scienza continua a studiare e comprendere meglio questi eventi, è essenziale rimanere informati e preparati per minimizzare i loro impatti sulla nostra vita quotidiana. La collaborazione tra agenzie come la NASA e la NOAA è cruciale per monitorare e prevedere questi fenomeni, garantendo così una risposta tempestiva ed efficace.