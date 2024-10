Apple rivoluziona il desktop con il nuovo iMac: potenza, intelligenza e design in un solo dispositivo

Apple ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico: il nuovo iMac con chip M4 e Apple Intelligence. Questo all-in-one ridefinisce gli standard dei computer desktop, combinando prestazioni eccezionali, design accattivante e funzionalità AI avanzate in un unico dispositivo ultrasottile.

Potenza senza compromessi

Il cuore pulsante del nuovo iMac è il rivoluzionario chip M4, che offre prestazioni fino a 1,7 volte superiori rispetto al modello precedente con M1 nelle attività quotidiane e fino a 2,1 volte più veloci nei flussi di lavoro impegnativi come l'editing fotografico e il gaming. La CPU vanta il core più veloce al mondo, mentre la GPU si basa sull'architettura grafica più evoluta mai creata da Apple.

Intelligenza artificiale integrata

Apple Intelligence inaugura una nuova era per il Mac, portando l'intelligenza personale sul personal computer. Grazie al potente Neural Engine del chip M4, iMac offre funzionalità AI avanzate come gli Strumenti di scrittura a livello di sistema, un'esperienza Siri riprogettata e la possibilità di generare immagini originali con Image Playground.

Design raffinato e nuovi colori

Il nuovo iMac mantiene il suo iconico design ultrasottile, ora disponibile in una gamma rinnovata di sette splendidi colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Il display Retina 4,5K da 24" può essere ora configurato con un innovativo vetro nano-texture che riduce sensibilmente i riflessi.

Connettività e accessori all'avanguardia

iMac si aggiorna con quattro porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. La nuova videocamera 12MP con Center Stage e Panoramica Scrivania migliora notevolmente l'esperienza delle videochiamate. Gli accessori in tinta, come Magic Keyboard e Magic Mouse, sono ora dotati di porta USB-C per una ricarica più comoda.

Sul nuovo iMac, tutte e quattro le porte USB-C supportano Thunderbolt 4 per il trasferimento dati super veloce, così gli utenti possono collegare ancora più accessori, come dischi esterni, dock e fino a due monitor esterni 6K, per creare un’area di lavoro enorme

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iMac con M4 parte da €1.529 (€1.469 per il settore Education) ed è disponibile per il preordine dal 28 ottobre, con consegne a partire dall'8 novembre. La versione top di gamma con CPU e GPU 10-core parte da €1.779 (€1.659 per il settore Education).

Con questo nuovo iMac, Apple dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare, offrendo un dispositivo che unisce potenza, eleganza e intelligenza artificiale in un formato compatto e versatile. Il futuro del desktop computing è arrivato, ed è più colorato e intelligente che mai.