Apple, ecco tutte le novità in arrivo

Il mese di marzo si preannuncia come un periodo ricco di novità per gli appassionati del mondo Apple. Tra i prodotti più attesi spiccano il rinnovato iPad Pro, dotato del potente chip M3 e dei tanto discussi schermi OLED, e il nuovo MacBook Air, disponibile nelle versioni da 13 e 15 pollici, anch'esso equipaggiato con il medesimo chip.

Ma le sorprese non finiscono qui: un aggiornamento cruciale per gli utenti europei arriverà sotto forma di iOS 17.4, implementando le modifiche richieste dalla Commissione europea per favorire una maggiore concorrenza nel settore. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità che Apple ha in serbo per noi.

iPad Pro con M3 e display OLED

Apple si prepara a rivoluzionare il proprio catalogo iPad con il lancio del nuovo iPad Pro, il cui cuore sarà rappresentato dal potente chip M3. Ma la vera novità risiede nell'adozione dei tanto attesi schermi OLED, che promettono un'esperienza visiva senza precedenti. Inoltre, il sensore frontale verrà spostato sul lato lungo del dispositivo, offrendo un'ergonomia migliorata per le videochiamate e le selfie. Non mancherà il supporto per la ricarica wireless MagSafe e l'arrivo di una nuova tastiera Magic Keyboard con un trackpad più ampio, per una maggiore comodità durante la digitazione. Gli appassionati potranno segnarsi l'appuntamento per l'autunno, quando è previsto il lancio di iPad Air e Mini, ulteriori aggiunte alla famiglia di tablet di mela morsicata.

MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3

Anche il MacBook Air riceverà un importante aggiornamento, con l'introduzione del chip M3 nelle versioni da 13 e 15 pollici. Questa nuova generazione di laptop offrirà prestazioni superiori grazie al potente processore, mentre l'aggiunta del modulo Wi-Fi 6E garantirà una connettività ancora più veloce e stabile. Per quanto riguarda il design, non sono previsti cambiamenti significativi, ma l'esperienza d'uso sarà sicuramente migliorata grazie alle nuove specifiche tecniche. Gli appassionati di Mac potranno inoltre segnarsi in agenda il debutto delle nuove versioni di Mac Pro e Mac Studio, previsto per l'autunno, un mese dopo il lancio degli iPhone 16.

iOS 17.4 e i cambiamenti per l'Europa

Ma la vera rivoluzione arriva con iOS 17.4, un aggiornamento che risponde alle richieste della Commissione europea per promuovere la concorrenza nel settore digitale. Questo update introdurrà importanti cambiamenti, tra cui la possibilità di utilizzare app scaricate da store di terze parti, l'utilizzo di browser alternativi e l'apertura dei sistemi di pagamento. Un passo importante verso una maggiore libertà di scelta per gli utenti europei, che potranno beneficiare di un ecosistema digitale più aperto e diversificato. L'aggiornamento sarà distribuito all'inizio di marzo per i 27 paesi membri dell'Unione Europea, segnando una svolta significativa nel panorama tecnologico del continente.

Sarà dunque un mese di marzo davvero entusiasmante per tutti gli appassionati di tecnologia, con Apple pronta ancora a stupire con una serie di prodotti e aggiornamenti che promettono di sollevare il livello dell'esperienza utente. L’azienda di Cupertino conferma il proprio impegno nell'innovazione e nell'adattamento alle esigenze del mercato globale. Resta da vedere quali saranno le reazioni del pubblico e come queste novità influenzeranno il futuro del settore tecnologico.