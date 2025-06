Aerei di linea supersonici, a che punto siamo? Test incoraggianti ma...

Roma, 12 giugno 2025 - Presto potremmo essere in grado di viaggiare in aereo impiegando molto meno tempo di adesso, ad esempio raggiungendo New York da Roma in poco più di tre ore. Questa è la promessa degli aerei supersonici, in grado di superare la barriera del suono. Una tecnologia, almeno in parte, già esistente: basti pensare al Concorde, in grado di raggiungere velocità superiori a Mach 1 (1234,8 km/h), ma ritirato nel 2003 per via dell'enorme inquinamento acustico di cui era causa.

Ma ora qualcosa sta cambiando. Negli Stati Uniti si parla di jet 'figli del Concorde', che possono raggiungere velocità simili senza l'inconveniente dei rumori assordanti per chi è a terra. Come riporta la Cnn, tra di loro c'è l'X-59 della Nasa, che dovrebbe iniziare i test di volo entro la fine dell'anno limitando i problemi acustici a un semplice "colpo sonico". Ma il futuro del trasporto aereo di linea potrebbe essere rappresentato dall'Overture, in grado di volare a Mach 1,7 (2099,2 km/h) e progettato dall'azienda Boom Supersonic.

Proprio il loro aereo dimostrativo XB-1 ha superato la barriera del suono in diversi test, lo scorso gennaio e febbraio. E lo ha fatto senza generare un boom sonico percepibile, volando in modalità chiamata ‘boomless cruise’, in cui il suono si rifrange lontano dal suolo in determinate condizioni atmosferiche.

Queste premesse tecnologiche sono state sufficienti a spingere alla presentazione di due disegni di legge - alla Camera dei rappresentanti e al Senato degli Stati Uniti - per sollevare il divieto al volo di aerei supersonici approvato nel 2003.

Ma non mancano gli inconvenienti tecnici: il jet consumerebbe fino a tre volte più carburante di un aereo 'tradizionale'. Non solo: Overture avrà un'autonomia massima di circa 7.866 chilometri; ciò permetterebbe voli senza problemi tra il Nord America e l'Europa, ma renderebbe necessari scali qualora si dovesse attraversare il Pacifico.

In ogni caso, prima di sognare un viaggio toccata e fuga a New York o a Tokyo è necessaria un'ultima ed essenziale informazione: un posto a bordo di un jet supersonico potrebbe costare davvero molto. Un articolo pubblicato sul Journal of Air Transport Management stima che le tariffe aeree dell’Overture dovrebbero essere circa il 38% più alte rispetto a quelle delle attuali classi businessi su un volo New York-Londra, pari a circa 4.830 dollari. Certo, il lusso non mancherà: le prime foto condivise dell'Overture mostrano sedili comodi e spaziosi, con un servizio a bordo probabilmente superiore a quello delle prime classi di oggi.