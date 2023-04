Viola e Dea, emozioni e pari al sapore d’Europa

fiorentina

1

atalanta

1

Primo tempo: 0-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6.5, Terzic 5 (27’st Biraghi 6); Mandragora 6, Castrovilli 5.5 (46’st Bianco sv); Ikonè 5 (1’st Brekalo 6, 19’st Sottil 6), Barak 5.5 (19’st Bonaventura 6), Gonzalez 5.5; Cabral 6.5. Allenatore: Italiano 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 7; Toloi 5.5, Djimsiti 6, Scalvini 6 (31’st Palomino sv); Zappacosta 6.5, De Roon 6.5, Ederson 6.5, Maehle 6.5; Koopmeiners 6.5; Zapata 6 (39’st Boga sv), Hojlund 6 (25’st Muriel 6). Allenatore: Gasperini 6.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.

Reti: 37’pt Maehle, 11’st Cabral (r).

Note: ammoniti Martinez Quarta, Maehle, Toloi, Ederson. Angoli: 5-1 per la Fiorentina. Recupero: 1’, 7’.

Tante emozioni al Franchi, ma poi è un pari, quello tra Fiorentijna e Atalanta, che non accontenta nessuno. La Dea si illude e per un’ora aggancia l’Inter grazie al gol nel primo tempo di Maehle (nella foto), poi la squadra di Italiano reagisce e trova il pari nella ripresa grazie al rigore di Cabral, concesso dopo un lunghissimo Var per il mani in area di Toloi. I padroni di casa potrebbero anche conquistare i tre punti, ma il rimpianto si materializza col palo di Biraghi. L’Atalanta, dopo la sconfitta col Bologna, riparte. Ma è una ripartenza lenta, che non può bastare a Gasperini per come si era messo il match e con la zona Champions che resta a 4 punti.