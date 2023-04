Una Bugatti da 8 milioni ultimo gol di CR7

Cristiano Ronaldo è noto per una grande passione, oltre il calcio, quella per le macchine. La Bugatti Centodieci da ben 8 milioni di euro e prodotta in appena 10 esemplari è l’ultima aggiunta a una vastissima collezione di automobili. Il suo garage comprende una ventina di vetture per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, tra le prestigiose automobili troviamo: una Bugatti Chiron da ben 3 milioni di euro,una Bugatti Veyron 16.4 Gran Sport, una Ferrari F12 TDF e la Rossa modello 599 GTO, oltre a una Lamborghini Aventador LP e la Maserati Gran Cabrio che completa il parterre di case produttrici italiane. Tra le auto extralusso troviamo la Rolls Royce Phantom e anche il modello Cullinan, contiamo inoltre una Porsche 911 Carrera S Cabriolet, un Porsche Cayenne, un’Audi R8 e una Mwb M6 dal valore di 100 mila euro. Il portoghese vanta inoltre pezzi rarissimi come la MCLaren Senna da ben 800 cavalli, impossibile non possedere qualche Mercedes come il modello AMG GLE 63 dal valore di 150mila euro e con il regalo di sua moglie Georgina, una Mercedes Brabus Classe G. Nell’infinita lista di auto contiamo anche una Chevrolet Camaro e un Range Rover Sport SVR. La Centodieci è quindi l’ultima aggiunta a questa impressionante lista, e non ci sarà da stupirsi se un giorno uscirà un modello extralusso da qualche decina di milioni targato CR7 di esclusiva proprietà del portoghese.

y.a.