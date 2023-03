Miami, 29 marzo 2023 - Dopo aver mandato al tappeto il russo Andrej Rublev negli ottavi di Miami, Jannik Sinner va a caccia della terza semifinale a livello di Masters 1000 della sua carriera, nonché della seconda consecutiva dopo quella raggiunta la scorsa settimana a Indian Wells, dove il suo cammino è stato frenato a un passo dall'atto conclusivo da Carlos Alcaraz. Alcaraz che l'altoatesino potrebbe di nuovo affrontare in caso di vittoria e nel caso in cui l'iberico superasse l'americano Taylor Fritz (battuto dal nostro portacolori a Indians Wells). L'azzurro se la deve vedere con il finlandese Emil Ruusuvuori, reduce dall'affermazione per 4-6 6-4 7-5 ai danni dell'olandese Botic van de Zandschulp. "Sarà una partita dura, ci conosciamo abbastanza bene, ci siamo allenati nella preparazione insieme. È un giocatore solido, sta iniziando a servire bene", il commento del classe 2001 sul suo prossimo avversario.

I precedenti

Sarà la terza volta a Miami che Sinner affronta l'attuale numero 54 della classifica mondiale, al suo primo quarto di finale a livello di Masters 1000. Se nel 2021 il nativo di San Candido lo eliminò agli ottavi, l'anno passato si è ripetuto al secondo turno, non senza faticare. Ruusuvuori ha avuto anche tre match point sulla racchetta nel tie break, tutti e tre annullati dal nostro portacolori, che alla fine ha trionfato con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6. Un precedente questo che deve fungere da monito sulla pericolosità del finnico, che fin qui ha steso Sinner solo nel loro primo faccia faccia, ossia nel Challenger di Bendigo del 2020. Nelle altre due sfide, andate in scena nel 2021 a Washington e nel 2022 a Montecarlo, è stato l'italiano ad uscire dal campo vittorioso.

Orario e dove vederla

La sfida fra Sinner e Ruusuvuori va in scena nella serata di oggi, mercoledì 29 marzo. Trattandosi del secondo incontro di giornata in programma sullo Stadium dopo Sorana Cirstea-Aryna Sabalenka, l'inizio non è previsto prima delle 21 (ora italiana). A trasmettere la partita fra l'azzurro e il finlandese sarà Sky, che manderà in onda il match su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). L'alternativa è rappresentata dalla modalità streaming: si potrà assistere alla sfida tramite il sito o l'applicazione di Sky Go oppure su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il 2023 di Sinner

Fino a questo momento, Sinner sta vivendo un positivissimo 2023. L'azzurro, che al momento occupa l'11esima posizione nella classifica mondiale, ha trionfato all'Atp 250 di Montpellier, battendo nell'atto conclusivo Maxime Cressy e ottenendo il settimo titolo in carriera, e si è arreso solo in finale a Daniil Medvedev all'Atp 500 di Rotterdam. In precedenza, il 21enne aveva collezionato un'eliminazione nei quarti di Adelaide 1, cedendo a Sebastian Korda, e agli ottavi dell'Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas. E' stato invece Carlos Alcaraz a fermarne la corsa in semifinale a Indian Wells. Il bilancio stagionale recita 18 successi e quattro sconfitte. Un bottino che Sinner ha la possibilità di migliorare in questo Miami Open.

Gli altri azzurri

Lorenzo Sonego non ce l'ha fatta a imitare l'altoatesino e deve quindi salutare il torneo californiano agli ottavi di finale. Dopo aver conquistato il primo set contro Francisco Cerundolo, il piemontese ha alzato bandiera bianca nei due successivi parziali (3-6 6-3 6-2 per l'argentino). Fuori anche Martina Trevisan, che manca l'accesso alla semifinale per mano di Elena Rybakina, vittoriosa per 6-3, 6-0. Sinner rimane quindi l'unico azzurro ancora in corsa a Miami.

