Masters 1000 di MonteCarlo: Sinner, Musetti e Berrettini volano agli ottavi

Montecarlo, 12 aprile 2023 - L'Italia porta tre giocatori agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Se per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti arrivano due successi facili facili rispettivamente contro Diego Schwartzman e nel derby con Lorenzo Nardi, Matteo Berrettini deve inventarsi una fantastica rimonta ai danni di Francisco Cerundolo per raggiungere la qualificazione. Out Lorenzo Sonego, la cui corsa viene interrotta da Daniil Medvedev.

Sinner in scioltezza

L'esordio di Sinner nell'Atp di Monte-Carlo fila liscio come l'olio. L'altoatesino sconfigge il compagno di doppio Schwartzman, che nel secondo set deve arrendersi ad un problema alla spalla sinistra. Problema che emerge già nel corso del primo parziale, quando l'argentino chiama un medical time out. Nel frattempo l'italiano ha vita facile e chiude sul 6-0. Sotto 1-3 nel secondo set, Schwartzman si ritira e così il numero 8 del ranking mondiale supera il turno in appena 46 minuti di gioco. Negli ottavi Sinner se la vedrà con Hubert Hurkacz, 13esimo nel ranking Atp e avanti negli scontri con il 21enne di San Candido: il polacco l'anno scorso ha mandato al tappeto l'azzurro a Dubai e nel 2021 nella finalissima del Masters 1000 di Miami. L'unica affermazione del classe 2001 è arrivata - sempre nel 2021 - alle Atp Finals di Torino. Il match fra i due è in calendario per domani e prenderà il via alle 11, trattandosi della prima sfida sul Court Des Princes. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201) oppure in streaming su Sky Go, Now e su Tennis Tv.

Derby a senso unico

"Non sono mai riuscito a sciogliermi. Lorenzo ha giocato parecchio bene, ma io ero bloccatissimo. Purtroppo sono giornatacce che capitano". Il commento laconico di Nardi fotografa perfettamente l'andamento del match con Musetti, con il toscano a imporsi con un doppio 6-0. Una durissima lezione per il pesarese, mentre il nativo di Carrara vola agli ottavi senza faticare troppo. Ottavi nei quali affronterà Novak Djokovic in un match che si annuncia ovviamente in salita per il classe 2002. I due si sono affrontati in tre occasioni, l'ultima delle quali nei quarti del Masters 1000 di Parigi-Bercy, quando il serbo si è conquistato il pass per la semifinale vincendo con il punteggio di 6-0, 6-3. Anche nelle altre due partite Musetti ha dovuto alzare bandiera bianca, ma occhio al precedente degli ottavi del Roland Garros del 2021, con il nostro rappresentante clamorosamente avanti di due set, poi travolto dalla rimonta di Nole e infine costretto al ritiro nel quinto e decisivo parziale. La sfida fra Musetti e Djokovic si disputa domani: sarà la terza di giornata sul Court Des Princes e di conseguenza non prenderà il via prima delle 14, con diretta tv su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201) oppure in streaming su Sky Go, Now e su Tennis Tv.

Super Berrettini

Giornata memorabile per Berrettini, che dipende una partita che sembrava compromessa contro Cerundolo. Il primo set si vive sulle montagne russe. Il tennista romano si prende due break di vantaggio e sul 5-0 sembra ormai fatta, anche perché il gioco dell'argentino per il momento non decolla, per usare un eufemismo. In un attimo però cambia tutto: l'azzurro cala vistosamente mentre l'avversario sale costantemente di colpi e guadagna la parità. Berrettini è ormai in un tunnel dal quale non riesce a uscire, il vento continua ad essere favorevole al sudamericano e così il parziale d'apertura va in archivio sul 7-5 per Cerundolo. Il rischio è che il secondo set sia un monologo del nativo di Buenos Aires e invece l'italiano reagisce rabbiosamente, senza più concedere break all'avversario. Il match - per la prima volta dall'inizio - è equilibrato e il tie-break pare l'inevitabile epilogo. Nel 12esimo game Berrettini si guadagna ben quattro set points, che Cerundolo tuttavia annulla. Poco male per l'azzurro, che nel tie-break scappa sul 6-0 e poi si prende il set per 7-1. In apertura di terzo parziale, il nostro rappresentante deve immediatamente difendere il turno in battuta, avendo la meglio solo ai vantaggi. Nel quinto gioco Berrettini ha quattro chances per strappare il servizio all'argentino e alla fine ce la fa. L'italiano va poi sul 4-2 e nel game successivo ha altre due palle break, ma Cerundolo evita quello che sarebbe stato probabilmente il colpo del ko. La sconfitta per il classe 2001 è solo rimandata: Berrettini festeggia 6-4 e domani affronterà, non prima delle 15, il danese Holger Rune. Diretta tv su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201) oppure in streaming su Sky Go, Now e su Tennis Tv.

Sonego si arrende a Medvedev

Oltre a Berrettini, l'altro italiano che deve salutare il Masters 1000 di Monte-Carlo è Sonego, eliminato da Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-2. Sul campo centrale, il Rainier III, il russo strappa immediatamente il servizio al rivale piemontese e per il resto del parziale mantiene il break di vantaggio senza particolari grattacapi. Il secondo parziale si apre con l'azzurro a difendere il turno in battuta, salvo poi crollare letteralmente, perdendo sei dei sette games successivi. Un dominio o quasi quello del moscovita, che negli ottavi di finale è atteso dal match con Alexander Zverev.

L'abo d'oro dal 2000 a oggi

2000 - Cedric Pioline (Francia)

2001 - Gustavo Kuerten (Brasile)

2002 - Juan Carlos Ferrero (Spagna)

2003 - Juan Carlos Ferrero (Spagna)

2004 - Guillermo Coria (Argentina)

2005 - Rafael Nadal (Spagna)

2006 - Rafael Nadal (Spagna)

2007 - Rafael Nadal (Spagna)

2008 - Rafael Nadal (Spagna)

2009 - Rafael Nadal (Spagna)

2010 - Rafael Nadal (Spagna)

2011 - Rafael Nadal (Spagna)

2012 - Rafael Nadal (Spagna)

2013 - Novak Djokovic (Serbia)

2014 - Stan Wawrinka (Svizzera)

2015 - Novak Djokovic (Serbia)

2016 - Rafael Nadal (Spagna)

2017 - Rafael Nadal (Spagna)

2018 - Rafael Nadal (Spagna)

2019 - Fabio Fognini (Italia)

2020 - Torneo non disputato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus

2021 - Stefanos Tsitsipas (Grecia)

