Stellini contro De Zerbi, esportiamo le nostre liti

Il calcio italiano è sicuramente tra i più litigiosi al mondo: la settimana che si sta concludendo ne è la prova purtroppo più lampante. Ma ora la nostra litigiosità diventa anche un prodotto da export. L’atmosfera era infatti tesissima fra Cristian Stellini, il tecnico cui è stato affidato momentaneamente il Tottenham dopo l’addio di Conte, e Roberto De Zerbi, l’allenatore rivelazione di questa stagione in Inghilterra. Le scintille sono iniziate già alla stretta di mano prima di Tottenham-Brighton. L’ex tecnico del Sassuolo appare molto arrabbiato nei confronti del connazionale, che dal canto suo si mostra quasi incredulo. De Zerbi agita il dito, come a volergli rimproverare qualcosa. Eppure nella conferenza stampa pre-gara Stellini aveva speso solo belle parole per De Zerbi: "Ha sempre ottenuto buoni risultati. Rispetto a Potter (il suo predecessore al Brighton, ndr) è meno fluido tatticamente: De Zerbi si concentra di più sul possesso palla, su cosa fare con la palla e su come aggredire quando la perdono. Potter era più fluido nel cambiare sistema di gioco ma aveva giocatori abbastanza intelligenti per assecondarlo. De Zerbi si è comunque migliorato molto, ha grande personalità, è arrivato in un Paese nuovo come l’Inghilterra e ha dato subito la sua impronta alla squadra. Credo che abbia trovato una buona soluzione per giocare col suo stile perchè quella squadra è cresciuta con Potter e i giocatori si conoscono bene. È un grande vantaggio perchè quando i giocatori giocano a lungo fra loro è più facile pianificare la partita".

Durante la partita, poco prima del 60’, secondo “round” della litigata direttamenre a bordocampo, anche se in realtà Stellini stavolta resta in disparte e sono gli altri uomini della panchina del Tottenham ad avere qualcosa da dire a De Zerbi e ai suoi collaboratori. Alla fine arriva l’arbitro e mostra il rosso a entrambi i tecnici italiani, con Stellini quasi incredulo visto che non aveva preso parte alla lite.