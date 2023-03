Sinner, oh yes: Rublev dominato A Miami sono quarti di nobiltà

di Paolo Franci

Perfetto. Jannik SInner lo è stato negli ottavi di finale del ’1000’ di Miami, contro il numero 7 del mondo Andrery Rublev. "Ho cercato di essere più aggressivo e ci sono riuscito, ho servito anche meglio e ora vediamo cosa succede", ha spiegato un soddisfattissimo Jannik al termine del match chiuso in due set 62, 64. Preciso, freddo, martellante e velocissimo nei tempi di reazione sui colpi migliori del russo, è così che Sinner ha messo subito in discesa il match, senza mai concedere all’avversario di andare oltre il ’30’ nei suoi turni di servizio. Vero, la prima di servizio ha funzionato meglio, ma è la tattica di gioco che ha schiantato Rublev, costretto spesso a rincorrere e difendere lontano dalla linea di fondo.

Segno, quest’ultimo, di una ritrovata certezza leggibile nella striscia di risultati del nostro tennista, che fin qui ha vinto 19 delle 23 partite disputate in stagione. Battendo Dimitrov nei 16esimi ed approfittando dell’uscita a sorpresa a di Hurkacz, che ha così perso 315 punti, Sinner s’è preso la Top Ten: adesso è numero 10 con 2925 puni, vicino a Taylor Fritz e pronto a rosicchiare un’altra posizione dovesse arrivare in fondo al torneo. Nei quarti c’è ora il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 54 Atp e mai sotto la 40esima posizione: i precedenti dicono 4-0 per Jannik. Sinner è cresciuto non solo nella varietà tennistica, ma anche fisicamente e non deve porsi più limiti. Nella notte, ha giocato anche Lorenzo Sonego il suo ottavo contro l’argentino Cerundolo e dopo l’exploit contro Tiafoe. Fuori dal torneo femminile dove ha raggiunto magnificamente i quarti Martina Trevisan, battuta 3-6, 0-6 dalla kazaka Elena Rybakina, numero 7 del mondo.

Era arrivato anche l’annuncio ufficiale degli organizzatori del ’Rolex Montecarlo Masters’. E invece Rafael Nadal ha detto "no". Nel corso di un evento della sua Fondazione, il 36enne di Manacor ha parlato della sua condizione fisica, smentendo di essere pronto fisicamente per il Masters 1000 in programma dal 9 al 16 aprile, di cui lo spagnolo è il campione più titolato. "Non so chi abbia fatto uscire questa informazione, però se fosse sicura l’avrei confermata ... Sfortunatamente non posso farlo perché sto continuando con il mio percorso di recupero e la verità è che non so quando tornerò a giocare".