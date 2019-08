Brno, 3 agosto 2019 - Pole position pazzesca di Marc Marquez in Motogp. Anche a Brno il campione del mondo detta legge nelle qualifiche (rivivi qui il live dalle 14.10) del Gran Premio della Repubblica Ceca. Di solito domina, ma sull'asfalto umido - a tratti bagnato e a tratti asciutto - di oggi lo spagnolo fa qualcosa di più: il suo miglior tempo - con gomme slick - è 2'02"753. Il secondo, Jack Miller su Ducati Pramac, è a oltre 2 secondi e mezzo. Semplicemente mostruoso. Per Marquez è la 58esima pole nella classe regina, raggiunto Mick Doohan. In prima fila sulla griglia di partenza con il numero 93 della Honda, oltre a Miller, anche la Ktm di Johann Zarco. Quarto Dovizioso a 2"8: partirà dalla seconda fila con Espargaro e Rins. Settimo posto e terza fila Valentino Rossi davanti a Danilo Petrucci e Maverick Vinales.

- Marquez in pole position in 2'02"753 davanti a Miller e Zarco. Quarto Dovizioso, Rossi settimo davanti a Petrucci.

- Pazzesco Marquez: 2'04"165, pole provvisoria per oltre un secondo.

- La pista si sta asciugando: anche Petrucci chiede le slick

- Piloti ai box: alcuni, come Marquez, rientrano in pista con le gomme slick. Mancano circa 6 minuti al termine del Q2.

- Sorpasso al limite di Rins su Marquez che viaggia lento in pista. Tensione tra i due, nervoso il campione del mondo.

- Le Ktm di Zarco ed Espargaro le più veloci in pista.

- Iniziato il Q2

- Accedono al Q2 Zarco ed Espargario. Bagnaia partirà 14esimo, Iannone 23esimo

- Bagnaia non ce la fa: fuori dal Q2

KTM currently have both factory bikes moving through to Q2! 👀@SylvainGuintoli narrowly misses out! 😲#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/sXBQXhBOoW — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 3, 2019

- La pista si sta asciugando, Bagnaia in lotta per accedere al Q2. Si gira poco sopra il 2'05" (Marquez nelle Fp4 è sceso sotto i 2'04")

These conditions are clearly suiting @JohannZarco1! 💪



The Frenchman leads the way after the early exchanges! 🔝#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/bZckIJBRyn — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 3, 2019

- Iniziato il Q1 a Brno

Due to the mixed conditions, the Q2 spots remain unchanged! 🏁@FabioQ20 is the man to beat heading into qualifying! ⏱️#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/bvPhMaEIgT — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 3, 2019

Rossi e lorenzo separati in casa - di Marco Galvani

I tormenti dei campioni. Gli infortuni, i risultati che non arrivano. E le nuove leve che ormai hanno imparato a svezzarsi in fretta e il timore reverenziale non sanno neanche dove sta di casa. Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, i due veterani della MotoGp, gli ex nemici-amici nel box Yamaha, accomunati da un destino di sofferenza. Bastonati entrambi dall’esperienza in Ducati, quella sfida che tutti e due hanno voluto affrontare per dimostrare di essere vincenti su qualsiasi moto. Insofferenti per un’altra stagione che non ingrana. Che ha ormai preso una piega difficile da raddrizzare. Impossibile. Dentro a box che, ormai, quasi non li “sopportano”. E anche se le voci sul loro ritiro - uno dalla Honda (vincente con Marquez), l’altro dalla Yamaha (più a pennello su Maverick Vinales e addirittura quasi migliore nella sua versione 2018 griffata Petronas) - si rincorrono, e anche se - almeno nella casa dei tre diapason - il futuro non prevede Valentino, loro si ostinano a non voler andare in pensione. E non è soltanto una questione di contratti che li legano ai rispettivi squadroni anche per il 2020. C’è anche una questione di orgoglio. Quello che ti fa andare oltre i confini della realtà. Rossi pensa già alla moto del 2020, con i test di lunedì, dopo il Gp in Repubblica Ceca in un weekend che nel day one in pista lo vede già non proprio a suo agio. Lorenzo, invece, è fermo. Ancora. E salterà pure l’Austria per l’infortunio ad Assen. In fondo il suo 2019 non è ancora iniziato. La Honda vuole dargli fiducia. Tanto ha Marquez. Che pure questo Mondiale ce l’ha già mezzo in tasca.

MOTO3 - Pole position di Tony Arbolino in Moto3. Il pilota della Honda ha girato in 2'18"020 precedendo John McPhee di 4 decimi e Niccolò Antonelli di 8 decimi (+0.802). Appena fuori dalla top ten Romano Fenati, undicesimo. Più indietro Andrea Migno, Celestino Vietti e Lorenzo Dalla Porta, rispettivamente 15°, 16° e 17°.