Aragon, 18 ottobre 2020 - E' il giorno della gara per il Gran Premio di Aragon, decima prova del Motomondiale. Alle 15 bandiera verde per la classe regina, la Motogp con il francese leader della classifica, Fabio Quartararo, in pole position nonostante una brutta caduta nelle prove libere di ieri. Con lui in prima fila Maverick Vinales e Carl Crutchlow. Morbidelli scatta in seconda fila col quarto tempo. Ottavo Petrucci, 13° Dovizioso. Non sarà al via Valentino Rossi, risultato positivo al Coronavirus. (più sotto le dirette)

Gran premio di Aragon, gli orari tv

Mai come quest'anno il Motomondiale della Motgp è incerto anche per la perdurante assenza del campione del mondo Marc Marquez. Grande interesse anche per la Moto2 (in pole oggi Lowes) che scatta alle 13.20 e la Moto3 (Fernandez scatta davanti a tutti alle ore 12). Gli orari del Gp Aragon sono stati spostati avanti di un'ora a seguito del freddo.

