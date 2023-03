Marquez, è frattura alla mano: già operato a Madrid. Salta la MotoGp in Argentina

Marquez soccorre Oliveira dopo l'incidente

Madrid, 27 marzo 2023 - Marc Marquez salterà il Gran premio di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGp che si disputerà domenica 2 aprile. Al rientro in Spagna per ulteriori accertamenti, dopo l'incidente di ieri nel Gp di Portimao dominato da Pecco Bagnaia, al trentenne campione spagnolo della Honda è stata diagnosticata una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della mano destra.

Il numero 93 è stato subito operato al Ruber Internacional Hospital di Madrid con il dottor Ignacio Roger de Ona alla guida di un team composto dai dottori Samuel Antuna e Andrea Garcia Villanueva. L'intervento - perfettamente riuscito - è consistito in una riduzione chiusa della frattura e nella fissazione interna della stessa con due viti.

L'otto volte iridato ieri si è subito assunto tutta la responsabilità per quell'ingresso in curva che è costata la gara al pilota dell'Aprilia Manuel Oliveira: "Ho fatto un errore. Non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all'anteriore e ho avuto un grande lock: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l'importante è che lui stia bene". Scuse che Oliveira ha subito respinto al mittente: "Marquez si è lanciato da troppo lontano, era oltre il limite, non c'è altro da dire: ha evitato Martin, ma in questo modo ha centrato me. Problema tecnico alla moto di Marquez? Non credo, perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena prima".

Al termine del Gp di Portimao, il pilota della Honda è stato penalizzato con un 'Double Long Lap penality' che avrebbe dovuto scontare in Argentina. Ora si focalizzerà sul completo recupero per ritornare al top per i prossimi impegni della MotoGp.