Mosca, 17 giugno 2018 - Campioni del mondo in carica al debutto. La Germania di Joachim Loew comincia il suo cammino ai Mondiali 2018 di Russia oggi alle 17 contro il Messico alla Luzhniki Arena di Mosca. I tedeschi sono chiamati a non deludere le aspettative come invece hanno fatto altre big (ad esempio l'Argentina non è andata oltre l'1-1 con l'Islanda e Messi ha anche sbagliato un rigore).

La sfida è, idealmente, anche contro il Brasile (che alle 20 se la dovrà vedere con la Svizzera per la vetta del Girone E) a cui quattro anni fa rifilarono uno scioccante 7-1. "Vogliamo lasciare subito un segno - dice Loew -. I giocatori sentono una tensione positiva e hanno voglia di cominciare. Guardando lo spettacolo fra Spagna e Portogallo ci siamo resi conto di cosa ci aspetta e che il Mondiale è cominciato sul serio". Ma il ct messicano Osorio non si sente battuto, anzi: "Dobbiamo rispettare l’avversario, senza dubbio, ma sono convinto, anzi sono pronto a scommettere, che il Messico può competere alla pari e magari vincere contro la Germania".

A completare il Girone F sarà lunedì Svezia-Corea del Sud.



Orari tv - La partita sarà trasmessa in diretta tv Mediaset su Italia 1, con fischio d'inizio alle 17 di oggi. Live streaming disponibile sul sito di Mediaset e sul dispositivo Premium Play.



