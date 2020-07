Spielberg (Austria), 4 luglio 2020 - Dominio Mercedes anche nella terza sessione di libere del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Lewis Hamilton in testa alla classifica dei tempi. Il sei volte campione del mondo piazza la sua Mercedes al comando confermando l'ottimo stato di forma mostrato nella giornata di venerdì. Giro veloce in 1'04"130 con 147 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre è terzo Max Verstappen a 283 millesimi. Per la Ferrari c'e' il quinto tempo di Charles Leclerc (+0"573) e il settimo di Sebastian Vettel (+0"721): entrambi sorprendentemente alle spalle della Racing Point di Sergio Perez (quarto a +0"475). Appuntamento alle 15 con la prima qualifica della stagione per svelare i reali valori delle vetture. Intanto nelle ultime ore si è chiusa la querelle tra Red Bull e Mercedes con la Fia che ha respinto il ricorso del team austriaco in merito al sistema DAS: il volante mobile installato sulla Mercedes di Hamilton e Bottas e' stato definito legale e dunque utilizzabile lungo il corso del Mondiale 2020.

Respinto ricorso Red Bull su DAS Mercedes

La prima gara della stagione 2020 non è ancora iniziata, ma la Mercedes ha già ottenuto una prima vittoria. In Austria la Fia ha infatti respinto il ricorso presentato dalla Red Bull contro l'innovativo sistema di sterzo a doppio asse (DAS), che incide sulla convergenza delle ruote anteriori. Sulla Mercedes il volante mobile ha debuttato per la prima volta nei test pre-stagionali a febbraio e dal 2021 sarà vietato. Secondo la Red Bull il DAS viola alcune regole tecniche, in particolare legate all'aerodinamica, ed all'articolo 10.2.3, secondo il quale "nessuna regolazione può essere apportata a nessun sistema di sospensione mentre l'auto è in movimento". Ma, dopo un'audizione tenuta dai commissari tecnici con la partecipazione di membri di entrambi i team (di persona o in video), nonché di Nikolas Tombazis, dell'ufficio tecnico della Fia, è stato stabilito che il DAS fa parte del sistema di sterzo della Mercedes W11, "sebbene in modo non convenzionale". Quindi non viola le norme relative alle sospensioni e la Mercedes può continuare ad utilizzarlo. Il DAS consentirebbe alle gomme di andare in temperatura più uniformemente sui rettilinei, riducendo così l'usura e favorendo l'aderenza, pur consentendo la massima stabilità in curva. I rivali potrebbero ora cercare di adottare una loro versione del sistema prima che la stagione finisca. Il team manager della Red Bull, Christian Horner, ha già lasciato intendere che la sua squadra ci sta pensando.