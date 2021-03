Sakhir, 28 marzo 2021 - Max Verstappen contro le Mercedes. Hanno detto questo le qualifiche del Gp del Bahrain di Formula 1, primo appuntamento del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Sakhir il pilota della Red Bull parte oggi (live della gara alle 17) in prima fila, davanti al campione del mondo in carica Lewis Hamilton e al compagno di squadra della Mercedes, Valtteri Bottas. Attenzione alle sorprese però, perché anche le Ferrari sono tornate protagoniste. Ottimo quarto posto di Charles Leclerc, a caccia di un posto sul podio, mentre Carlos Sainz è in quarta fila con l'ottavo tempo.

La diretta del Gp dalle 17

F1 Gp Bahrain: la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.

1ª fila

1. Verstappen (Red Bull) 1'28"997

2. Hamilton (Mercedes) 1'29"385

2ª fila

3. Bottas (Mercedes) 1'29"586

4. Leclerc (Ferrari) 1'29"678

3ª fila

5. Gasly (AlphaTauri) 1'29"809

6. Ricciardo (McLaren) 1'29"927

4ª fila

7. Norris (McLaren) 1'29"974

8. Sainz (Ferrari) 1'30"215

5ª fila

9. Alonso (Alpine) 1'30"249

10. Stroll (Aston Martin) 1'30"601

6ª fila

11. Perez (Red Bull) 1'30"659

12. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1'30"708

7ª fila

13. Tsunoda (AlphaTauri) 1'31"203

14. Raikkonen (Alfa Romeo) 1'31"238

8ª fila

15. Russell (Williams) 1'33"430

16. Ocon (Alpine) 1'31"724

9ª fila

17. Latifi (Williams) 1'31"936

18. Vettel (Aston Martin) 1'32"056

10ª fila

19. Schumacher (Haas) 1'32"449

20. Mazepin (Haas) 1'33"273

