Austin, 1 novembre 2019 - Ferrari a caccia di riscatto nel weekend di Austin. La Formula 1 fa tappa negli Stati Uniti, con Max Verstappen che con 1'34"057 ha fatto segnare il miglior tempo nelle le prove libere 1 davanti a Sebastian Vettel (a 169 millesimi). Alle 21 (segui qui la diretta) le monoposto scendono in pista per la seconda sessione. Domani toccherà alle qualifiche e domenica al Gp.

Parla olandese la prima sessione sul circuito del Texas. Dietro l'olandese della Red Bull e il tedesco della Ferrari, il compagno di squadra di Verstappen, Alexander Albon (+0"259). L'altra rossa di Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto, indietro le due Mercedes che si sono concentrate soprattutto sul passo gara: Lewis Hamilton 8°, Valtteri Bottas 17°.

IL PUNTO - La diciannovesima tappa della stagione di F1 potrebbe essere decisiva per assegnare il titolo piloti a Lewis Hamilton: al britannico basterebbe arrivare ottavo (o nono col giro veloce) per aggiudicarsi matematicamente il suo sesto Mondiale, a prescindere dal risultato di Valtteri Bottas. Il finlandese, dal canto sui, può solo vincere per continuare a sperare in un sogno impossibile, anche un secondo posto chiuderebbe definitivamente una partita che, salvo clamorosi colpi di scena, sembra comunque già archiviata. Sarà invece interessante vedere la reazione delle rosse di Maranello, reduci da sei pole position consecutive e da qualche rimpianto per la strategia portata avanti in Messico. "Non deve più accadare", ha detto Charles Leclerc alla vigilia del weekend di Austin. Senza la doppia sosta la scorsa settimana, il monegasco avrebbe probabilmente potuto dire la sua per la vittoria. Ieri, intanto, sono state approvate le nuove regole per la Formula 1 2021: più sorpassi e meno costi, con un tetto di spesa per ogni team a 175 milioni di euro. Mezzi più pesanti e lenti, praticamente azzerato l'effetto scia.