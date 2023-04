Eurolega, la maxi rissa a Madrid: cinque turni a Yabusele, due a Punter

Cinque giornate di squalifica per Guershon Yabusele, protagonista principale della rissa che giovedì sera a Madrid ha portato a sospendere gara 2 dei quarti playoff fra Real e Partizan Belgrado. A poche ore da quanto accaduto al WiZink Center, l’Eurolega ha annunciato dunque i provvedimenti disciplinari adottati. Detto di Yabusele, sono invece due i turni di sospensione per Kevin Punter, una giornata a testa per Gabriel Deck e Mathias Lessort oltre a un’ammenda di 50 mila euro per entrambe le società.

Dopo la rissa erano stati ben 24 gli espulsi. In un comunicato ufficiale la stessa Lega aveva spiegato che con le sanzioni che sarebbero spettate "ai giocatori che hanno partecipato alla rissa e a quelli automaticamente espulsi per aver lasciato l’area della panchina, nessuna delle due squadre avrebbe avuto il minimo richiesto di due giocatori ciascuno per finire la gara. Per questo la partita e’ da considerare ufficialmente conclusa con il punteggio in quel momento di 80-95 a favore del Partizan che, quindi, ora conduce la serie 2-0. Risultato omologato, dunque, e ieri sono arrivate le sanzioni doppo un’attenta analisi delle immagini. L’australiano del Partizan, Dante Exum, ha subito la rottura del tendine del secondo dito di un piede e a un dente dopo essere stato scaraventato a terra da Guerschon Yabusele. ieri sono arrivate anche le scuse via social di Sergio Lull del Real, che col suo fallo scomposto su Punter ha scatenato la baraonda in campo.