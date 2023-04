Serie A, 31esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite in tv

Milano, 21 aprile 2023 - Archiviati gli impegni europei delle italiane, con cinque di loro qualificate alle semifinali di Champions, Europa League e Conference League, è già tempo di Serie A. In programma c'è la 31esima giornata, che si aprirà con Hellas Verona-Bologna. Il piatto forte è in calendario per domenica sera, quando all'Allianz Stadium si sfideranno Juventus e Napoli. L'altra partita di cartello del turno è quella di lunedì fra Atalanta e Roma. La Lazio invece ospita il Torino, il Milan il Lecce, mentre l'Inter va a Empoli. Attenzione anche al derby ligure fra Sampdoria e Spezia, con i blucerchiati chiamati a vincere per sperare ancora nella salvezza. Completano il quadro Salernitana-Sassuolo, Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese.

Orari delle partite e dove vederle

Hellas Verona-Bologna: venerdì 21 aprile, ore 20:45 - diretta tv su Dazn e Sky sport Calcio (202); diretta streaming su Dazn, SkyGo e Now;

Salernitana-Sassuolo: sabato 22 aprile, ore 15 - diretta tv su Dazn e e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Lazio-Torino: sabato 22 aprile, ore 18 - diretta tv e streaming su Dazn;

Sampdoria-Spezia: sabato 22 aprile, ore 20:45 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite), Sky Sport 4k (numero 21 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite); diretta streaming su Dazn, SkyGo e Now;

Empoli-Inter: domenica 23 aprile, ore 12:30 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite); diretta streaming su Dazn, SkyGo e Now;

Monza-Fiorentina: domenica 23 aprile, ore 15 - diretta tv e streaming su Dazn;

Udinese-Cremonese: domenica 23 aprile, ore 15 - diretta tv e streaming su Dazn;

Milan-Lecce: domenica 23 aprile, ore 18 - diretta tv e streaming su Dazn;

Juventus-Napoli: domenica 23 aprile, ore 20:45 - diretta tv e streaming su Dazn;

Atalanta-Roma: lunedì 24 aprile, ore 20:45 - diretta tv e streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Hellas Verona-Bologna

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze,Abildgaard, Depaoli; Lasagna, Duda; Djuric. All. Zaffaroni.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Aebischer, Sansone, Barrow. All. Thiago Motta. Salernitana-Sassuolo

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, L. Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Maxime López, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi. Lazio-Torino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Vlasic, Ilic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric. Sampdoria-Spezia

Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic.

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Agudelo; Nzola. All. Semplici. Empoli-Inter

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. Monza-Fiorentina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Colpani, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All. Palladino.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano.

Udinese-Cremonese

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini. Milan-Lecce

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni. Juventus-Napoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Hojlund, Zapata. All. Gasperini.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Le designazioni arbitrali

Hellas Verona-Bologna - Arbitro: Mariani; Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi; IV Ufficiale: Serra; VAR: Di Paolo; AVAR: Manganiello

Salernitana-Sassuolo - Arbitro: Camplone; Assistenti: Palermo-Cipressa; IV Ufficiale: Rutella; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paganessi

Lazio-Torino - Arbitro: Ghersini; Assistenti: Tolfo-M. Rossi; IV Ufficiale: Minelli; VAR: Nasca; AVAR: Pezzuto

Sampdoria-Spezia - Arbitro: Maresca; Assistenti: Colarossi-Capaldo; IV Ufficiale: Paterna; VAR: Doveri; AVAR: S. Longo

Empoli-Inter - Arbitro: Marinelli; Assistenti: C. Rossi-Di Gioia; IV Ufficiale: Feliciani; VAR: Banti; AVAR: Manganiello

Monza-Fiorentina - Arbitro: Sacchi; Assistenti: Affatato-Severino; IV Ufficiale: Cosso; VAR: Di Martino; AVAR: La Penna

Udinese-Cremonese - Arbitro: Fourneau; Assistenti: L. Rossi-Yoshikawa; IV Ufficiale: Orsato; VAR: Abbattista; AVAR: Abisso

Milan-Lecce - Arbitro: Chiffi; Assistenti: Valeriani-Massara; IV Ufficiale: Giua; VAR: Marini; AVAR: Muto

Juventus-Napoli - Arbitro: Fabbri; Assistenti: Pagliardini-Scarpa; IV Ufficiale: Massimi; VAR: Aureliano; AVAR: Pezzuto

Atalanta-Roma - Arbitro: Irrati; Assistenti: Bindoni-Galetto; IV Ufficiale: Volpi; VAR: Abisso; AVAR: Aureliano

La classifica

Questa la nuova classifica della serie A dopo che il Collegio di Garanzia dello Sport ha restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juventus in attesa di una nuova pronuncia della Corte Federale di Appello. La Vecchia Signora sale a quota 59 e quindi in zona Champions League. Solo il Napoli e la Lazio le sono davanti, seguono la Roma a -3 e il Milan a -6.

Napoli 75 punti, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Hellas Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16

