Lazio-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita

Roma 21 aprile 2023 - Nella giornata di domani, sabato 22 aprile, andrà in scena Lazio-Torino allo Stadio Olimpico di Roma. Il match valevole per la trentunesima giornata di Serie A vedrà il proprio calcio d'inizio alle 18. Da una parte i biancocelesti vogliono continuare la loro impressionante striscia di risultati utili: centrare la quinta vittoria consecutiva e legittimare ancor di più il proprio secondo posto in classifica, ora minacciato dalla Juventus, che si è vista al momento sospesa la pena inflitta di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie. Dall'altra parte il Torino invece è reduce da una sequenza di partite tutt'altro che entusiasmante, con appena due punti raccolti nelle ultime quattro giornate di campionato.

Il direttore di gara designato per l'incontro è Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure sarà supportato in campo dagli assistenti Tolfo e Rossi, mentre il Quarto Uomo sarà Minelli. In sala VAR ci sarà invece il duo Nasca e Pezzuto. I precedenti tra l'arbitro classe '85 e la Lazio, si sono giocati entrambi a Roma e hanno visto un successo e un pareggio per i biancocelesti, su Benevento (5-3) e Cagliari (2-2). Sono 6 invece i match del Torino diretti da Ghersini, 5 in Serie A e uno in Coppa Italia. Il bilancio complessivo conta in totale 3 successi, un pareggio e due sconfitte. L'ultimo match del Toro arbitrato dal direttore di gara della sezione di Genova, è stata la sconfitta casalinga della squadra di Juric alla diciottesima giornata di questo campionato di Serie A contro lo Spezia (0-1).

Probabili formazioni

Saranno necessari un paio di cambi obbligati per Sarri, che perde Immobile per infortunio a causa dell'incidente stradale accaduto domenica. Fuori anche Cataldi squalificato per aver rimediato il quinto cartellino giallo stagionale nel match di La Spezia, facendo così scattare la sanzione del giudice sportivo. Il tecnico biancoceleste può però sorridere e schierare al completo la propria difesa titolare, con Provedel tra i pali, Hysaj e Marusic terzini, mentre Romagnoli e Casale saranno i centrali, quest'ultimo recuperato dopo i problemi gastrointestinali che lo hanno costretto a dare forfait al Picco. In mediana Vecino appare favorito per sostituire Cataldi, ma l'uruguaiano non è al massimo della forma. Se non dovesse farcela è pronto Marcos Antonio, che scalpita dopo aver trovato in Liguria il suo primo gol in maglia laziale. Inamovibili invece Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic dai tre di centrocampo. Senza il capitano il tecnico laziale si affida al tridente leggero con Felipe Anderson ad agire come falso nueve, con Zaccagni e Pedro a completare la formazione.

Juric affronterà la squadra della Capitale schierando il suo classico 3-4-2-1. In porta ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, fratello del sergente biancoceleste. Nella reparto arrtrato torna Schuurs al centro, tornato disponibile dopo la squalifica. Accanto a lui agiranno Gravillon e Buongiorno. Per il centrocampo è recuperato Samuele Ricci, ma il tecnico croato sembra al momento propenso a schierare Vlasic accanto a Ilic nel duo in mediana. Ballottaggio a destra tra Lazaro e Singo, con il primo favorito, mentre a sinistra sarà schierato Rodriguez. Radonjic e Miranchuk agiranno sulla trequarti a sostegno dell'unica punta Toni Sanabria.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita dello stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Torino è in programma per domani, sabato 22 aprile alle 18. Il match, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn e si potrà seguire scaricando l'applicazione sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, Serie S e Serie X). Il match si può vedere sempre sull'app di Dazn tramite TIMVISION BOX, o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast collegato alla propria TV. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Il collegamento dal campo inizierà alle 17:30.

Statistiche e precedenti

In totale sono 135 i confronti tra le due squadre con 38 successi della Lazio e 39 vittorie granata, a completare lo score ci sono 58 pareggi. Il totale dei gol segnati vede 166 marcature laziali e 161 reti del Troino. Il match dell'andata giocato lo scroso 20 agosto finì 0-0. In casa dei biancocelesti sono 67 i match totali giocati in Serie A, con 23 vittorie laziali, 33 pareggi e 11 successi torinesi.

Da quando Sarri è arrivato sulla panchina laziale, il Torino e l'Udinese sono le uniche due squadre contro cui i biancocelesti non hanno mai vinto, tra quelle che hanno giocato la Serie A nelle ultime due stagioni. Il tecnico laziale è inoltre ad un solo successo da raggiungere quota 150 vittorie nel massimo campionato. Finora ha ottenuto 149 successi in 258 panchine, vincendo diventerebbe il tecnico più veloce a raggiungere questo traguardo considerando le ultime 40 stagioni.

La Lazio ha collezionato 18 reti inviolate fin qui in campionato, subendo appena 20 reti in tutta la campagna. Solo il Barcellona nei cinque grandi campionati europei riesce a battere i biancocelesti in entrambi i dati statistici, con 22 clean sheet e appena 9 gol subiti.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Torino ha pareggiato le quattro più recenti gare in Serie A contro la Lazio. L’ultima volta che ha impattato più incontri consecutivi contro una singola avversaria nel massimo campionato è stata tra il 1993 e il 1995, contro il Napoli, quando arrivarono la bellezza di sei pareggi di fila tra le due squadre. Il Torino ha inoltre vinto solo una delle ultime 18 trasferte in Serie A contro la Lazio, con 10 pareggi e 7 sconfitte a completare lo score. L'unico successo arrivò l'11 dicembre 2017 per 3-1 grazie ai gol di Alejandro Berenguer, Tomás Rincón e Simone Edera.

Al Torino manca da quattro gare di campionato la vittoria, con appena due punti raccolti. L’ultima volta che il Toro ha giocato più partite di fila senza vincere in Serie A risale allo scorso ottobre, quando la striscia negativa si chiuse a quota cinque. In più i granata hanno vinto solo una delle ultime 30 sfide nella competizione contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata. Nove pareggi e venti sconfitte il conto totale, l'unica vittorie risale allo scorso 30 ottobre contro il Milan.

Il Torino è l’avversaria contro cui Felipe Anderson ha preso parte a più gol in Serie A: otto, in 11 precedenti (cinque reti e tre assist); a quota 99 successi nel massimo campionato italiano, il giocatore della Lazio è uno dei cinque centrocampisti sempre presenti nel torneo in corso (30 presenze per lui, come per Lobotka, Bourabia, Frattesi e Kostic). Mattia Zaccagni è il giocatore che ha provocato più cartellini agli avversari nei cinque grandi campionati europei in corso: 21, al secondo posto c'è Vinícius Júnior del Real Madrid con 18.

Antonio Sanabria, a quota nove gol in questa Serie A, può diventare il secondo giocatore paraguaiano ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A, dopo Dionisio Arce: 11 centri nel 1954/55 con la maglia del Novara e 10 nel 1957/58 proprio con il Torino.