Roma, 11 maggio 2019 - Serie A in campo oggi per la 36esima giornata (qui i risultati live) che potrebbe portare nuovi verdetti per la volata Champions ed Europa League, così come per la lotta salvezza.

Continua la cavalcata dell'Atalanta che ha battuto il Genoa 2-1 nel primo match di questo sabato di campionato. La squadra di Gasperini, grazie alle reti nella ripresa di Barrow e Castagne, trova tre punti che le permettono di scavalcare momentaneamente l'Inter al terzo posto e aumentare a 6 il distacco dalla quinta in classifica. Rossoblù pericolosamente fermi al quint'ultima posizione.

Nella sfida delle 18 la Lazio ha avuto la meglio sul Cagliari per 2-1: i biancocelesti si portano provvisoriamente a cinque punti di distanza dall'Inter, in attesa delle sfide che vedranno impegnate gli stessi nerazzurri, la Roma e il Milan. Sardi ancora senza la salvezza matematica. A decidere la gara le reti di Luis Alberto, al minuto 31 su assist di Marusic, e di Correa al minuto 53. Nel recupero, il Cagliari trova il gol della bandiera con il colpo di testa di Pavoletti.

Il Milan vince 1-0 al 'Franchi' contro la Fiorentina. A segno Calhanoglu al 36' del primo tempo. I rossoneri salgono così a 62 punti, al quinto posto, a meno uno dall'Inter (che ha una partita in meno) e a meno tre dall'Atalanta, mentre i viola - al quarto stop di fila in campionato - rimangono fermi a 40.



Atalanta-Genoa 2-1, rivivi la diretta testuale

Il tabellino

Reti: 3' pt Parolo (L), 22' pt Zapata (A), 13' st Castagne (A), 31' st aut. Wallace (A).

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos (dal 33' st Pedro Neto); Romulo, Parolo, Leiva (dal 33' st Badelj), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (dal 10' st Correa), Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Durmisi, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Bruno Jordao. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino (dal 1' st Mancini), Masiello; Hateboer, Freuler (dal 40' st Pessina), De Roon, Castagne; Ilicic (dal 20' st Pasalic), Gomez; Zapata. A disp. Berisha, Rossi, Gosens, Ibanez, Reca, Colpani, Del Prato, Piccoli. All. Gasperini.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Note: ammoniti Bastos (L), Caicedo (L), Masiello (A), Gomez (A), Mancini A), Leiva (L), Correa (L).

Cagliari-Lazio 1-2, rivivi la diretta testuale

Il tabellino

Reti:32' pt Luis Alberto (L), 8' st Correa (L), 46' st Pavoletti (C).

Cagliari: Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini (dal 12' st Bradaric), Padoin (dal 12' st Cerri); Barella; Joao Pedro (dal 32' st Castro), Pavoletti. A disp. Rafael, Aresti, Srna, Pisacane, Lykogiannis, Oliva, Théréau, Birsa, Despodov. All. Maraner (Maran squalificato).

Lazio: Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (dal 29' st Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (dal 17' st Cataldi), Luis Alberto (dal 39' st Immobile), Lulic; Caicedo, Correa. A disp. Guerrieri, Furlanetto, Wallace,Durmisi, Romulo, Leiva, Jordao, Neto. All. Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Note: ammoniti Radu (L), Badelj (L), Proto (L), Barella (C), Cacciatore (C, Luiz Felipe (L).

Fiorentina-Milan 0-1, segui qui la diretta testuale

Il tabellino

Fiorentina: Lafont; Laurini (23' st Gerson), Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo (39' st Norgaard), Fernandes (29' st Vlahovic), Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas. A disp. Brancolini, Terracciano, Antzoulas, Ceccherini, Ferrarini, Hancko, Koffi, Montiel, Simeone. All. Montella.

Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso (36' st Castillejo), Piatek (29' st Cutrone), Borini (43' st Laxalt). A disp. Reina, Donnarumma A.; Conti, Zapata, Bertolacci, Biglia, Mauri. All. Gattuso. Arbitro: Mariani di Aprilia. Note: ammoniti Birgaghi, Laurini (F), Donnarumma (M).

Rete: pt 36' Calhanoglu.