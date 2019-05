Firenze, 11 maggio 2019 - Fiorentina-Milan (stasera 20.30) chiude questo sabato di Serie A, animato dalla volata Champions. Appaiati alla Roma e a tre punti dall'Inter, i rossoneri hanno bisogno di un bottino pieno per sperare nell'Europa che conta. Sulla carta Gattuso ha tutte le chance per portare a casa il tesoretto. Ad attendere i suoi al Franchi c'è una squadra che arriva da una lunga striscia di risultati negativi tuttora aperta: tre le sconfitte consecutive, 11 quelle senza vittorie. La Fiorentina non ha più velleità di classifica ed è praticamente salva. E con le tensioni in casa tra tifoseria e il patron Della Valle, certamente non arriva all'appuntamento di stasera con l'umore giusto. Ma i gigliati "ti possono creare sempre pericoli", avverte Rino, che ha in testa un solo verdetto possibile: la vittoria.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Dabo; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Montella.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Mariani di Aprilia

La vigilia di Gattuso (di LUCA TALOTTA) - Basso profilo, sulla difensiva, guardingo. Un Gattuso così, negli ultimi periodi, se lo ricordano in pochi. Dall’esaltazione alla depressione, dall’incazzosità alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di oggi, determinante nella rincorsa del Milan alla Champions: "In settimana ho ricevuto segnali positivi dalla squadra - ha ricordato il tecnico - per esempio Calhanoglu, che si è allenato bene, e Biglia, che ho convocato anche se non sarà a disposizione. Qua si parla di gruppo, e sono tutte cose positive". Il gruppo, dunque; anche se inevitabilmente si torna sul caso Bakayoko: "La cosa che mi spiace di più è che la vittoria sul Bologna è passata in secondo piano. A me comunque interessa soltanto che ci siamo allenati bene e la squadra abbia fatto tutto quello che ho chiesto". Questo è un Milan operaio che attinge ai giocatori che non ti aspetti: "La nostra forza è stata spesso questa, ci sono state sette-otto partite in cui avevamo gli uomini contati e quelli chiamati in causa hanno fatto risultati incredibili - prosegue Gattuso - stagione deludente? Vorrei ricordare che siamo davanti alla Lazio e alla pari con la Roma. Ora proviamo a vincerle tutte, non so se siamo in grado di farlo, ma dovremo essere bravi a farci trovare pronti. Piatek? Nessun problema, forse ha fatti troppi gol prima…". Ora c’è la Fiorentina di Montella, il tecnico delle polemiche sulla preparazione atletica: "Io devo solo pensare a questa partita e a vincerla. Mi interessa soltanto vedere la voglia di saper soffrire e di stare in campo senza timore. E ricordiamoci che dopo la Fiorentina il campionato non sarà in discesa per noi. Le parole di Scaroni? Non ho bisogno di essere sempre accarezzato, a me piace il bordello e l’aria tesa, è lì che mi sento mio agio".