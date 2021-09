Roma, 26 settembre 2021 - La serie A torna in campo dopo gli anticipi del sabato che hanno decretato una nuova (momentanea) capolista. In attesa del Napoli, che giocherà stasera contro il Cagliari, in vetta si trova il Milan (che ieri ha battuto lo Spezia per 2-1), seguita dall'Inter bloccata in casa dall'Atalanta (2-2 il finale). Ad aprire la domanica calcistica sarà l'anticipo delle 12.30 Juventus-Sampdoria, con i bianconeri di Allegri costretti al successo per risollevarsi da un'insolita posizione di metà classifica.

Alle 15 si giocheranno invece Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina, mentre alle 18 sarà la volta dell'atteso derby della capitale Lazio-Roma. Sarri contro Mourinho per la stracittadina da cui sarà assente per squalifica Lorenzo Pellegrini (il giallorosso ha già firmato sei gol in questa stagione). Alle 20.45 ci sarà, come detto, Napoli-Cagliari, mentre la sesta giornata si chiuderà lunedì sera con la gara Venezia-Torino.

Formazioni ufficiali

Juentus (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa

In Tv: DAZN e Sky

