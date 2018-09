Roma, 26 settembre 2018 – La Juventus archivia con facilità il match contro il Bologna nel turno infrasettimanale di campionato, restando salda in vetta alla classifica di Serie A. Non molla il Napoli che vince a Parma e si mantiene a tre punti di distanza dalla capolista. Dopo l'anticipo di ieri sera che ha visto l'Inter prevalere sulla Fiorentina con il risultato di 2-1, oggi si sono giocate le altre partite della sesta giornata. Di seguito i risultati, con marcatori, gol e tabellini.

Serie A, la classifica

Ad aprire le danze Udinese-Lazio finita 1-2 per i biancocelesti che raggiungono quota 12 punti e la terza posizione in classifica. Match frizzante alla Dacia Arena, vinto dagli uomini di Inzaghi non senza fatica, grazie alle reti di Acerbi e Correa. Nel finale Nuytinck accorcia le distanze per i friulani.

La Juventus batte il Bologna 2-0, con i gol di Mauidi e di un ritrovato Dybala: è la sesta vittoria di fila in campionato, conquistata con una prestazione di alto livello. Tiene il ritmo l'ottimo Napoli che asfalta il Parma 3-0 al San Paolo grazie a Insigne e Milik, autore di una doppietta. All'Olimpico la Roma dilaga col Frosinone (4-0), già reduce dalla sconfitta con la Juve. Un segnale scaccia crisi per gli uomini di Di Francesco, sulla graticola per i risultati fin qui insoddisfacenti. A siglare le reti Under, Pastore, El Shaarawy Kolarov.

Resta fermo a -1 punto il Chievo, sconfitto 2-0 (Piatek e Panev) da un Genoa che a Marassi non sbaglia un colpo. Atalanta-Torino e Cagliari-Sampdoria a reti inviolate.

Domani, chiusura di giornata con i due posticipi Spal-Sassuolo (fischio d'inizio alle 19) ed Empoli-Milan (in campo alle 21).



Udinese-Lazio 1-2, rivivi la diretta

Il tabellino

Reti: 16' Acerbi (L), 22' Correa (L), 35' Nuytinck (U).

Udinese: Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Madragora, Barak (28' st Teodorczyk); Machis (22' st Pussetto), Lasagna (40' st Vizeu), De Paul. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, Behrami, D'Alessandro, Pontisso. All. Velazquez.

Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe (Bastos); Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic (11' st Durmisi); Correa; Caicedo (11' st Immobile). A disp. Proto, Basta, Caceres, Marusic, Murgia, Cataldi, Leiva, Berisha, Milinkovic. All. Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Bastos, Lulic, Immobile, Badelj, Durmisi, Strakosha (L), Troost-Ekong, Pussetto (U).



Atalanta-Torino 0-0, rivivi la diretta

Il tabellino



Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler (76' Pasalic), De Roon, Gosens; Rigoni (63' Ilicic), Gomez; Zapata (84' Tumminello). A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Ali Adnan, Djimsiti, Pessina, Valzania, Barrow. Allenatore: Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri (77' Lukic), Meite, Rincon, Baselli (89' Zaza), Aina; Parigini (70' Berenguer), Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Soriano, Damascan, Edera. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Orsato D.

Note: ammoniti Meitè (T), Palomino (A), Tumminello (A). amr



Cagliari-Sampdoria 0-0, rivivi la diretta

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane (dal 41' st Andreolli), Klavan, Padoin; Castro, Cigarini (dal 19' st Bradaric), Barella; Joao Pedro (dal 19' st Ionita); Pavoletti, Farias. A disp. Aresti, Daga, Faragò, Pajac, Romagna, Lykogiannis, Dessena, Cerri, Sau. All. Maran.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet (dal 35' st Jankto); Ramirez (dal 17' st Linetty); Defrel, Quagliarella (dal 40' st Konwacki). A disp. Rafael Cabral, Belec, Ferrari, Leverbe, Sala, Tonelli, Tavares, Vieira, Jankto, Stijepovic. All. Giampaolo.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Note: ammoniti Cigarini (C), Bereszynski (S), Ramirez (S), Praet (S).



Genoa-Chievo 2-0, rivivi la diretta

Il tabellino

Reti: 42' pt Piatek (G), 9' st Pandev (G).

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pereira, Romulo, Hiljemark (dal 33' st Mazzitelli), Lazovic (dal 29' st Zukanovic); Pandev (dal 12' st Bessa); Kouamé, Piatek. A disp. Marchetti, Vodisek, Lakicevic, Gunter, Sandro, Rolon, Medeiros, Dalmonte, Favilli. All. Ballardini.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic (dal 3' st Depaoli), Rossettini, Barba; Rigoni N., Radovanovic, Hetemaj (dal 1' st Birsa); Giaccherini, Leris (dal 34' st Pellissier); Stepinski. A disp. Seculin, Tanasijevic, Jaroszynski, Burruchaga, Obi, Kiyine, Pucciarelli, Meggiorini, Djordjevic. All. D'Anna.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Note: ammoniti Leris (C), Criscito (G), Kouamé (G), Hetemaj (C), Pandev (G), Piatek (G), Depaoli (C), Rossettini (C).

Juventus-Bologna 2-0, rivivi la diretta

Il tabellino

Reti: pt 12' Dybala, 16' Matuidi.

Juventus: Perin; Barzagli (41' st Alex Sandro), Bonucci, Benatia; Cuadrado (31' st Bernardeschi), Pjanic (19' st Emre Can), Bentancur, Matuidi, Cancelo; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Mandzukic. All. Allegri.

Bologna: Skorupski; Calabresi, Paz, Danilo, Mbaye; Krejci, Nagy, Dzemaili, Dijks (41' st Orsolini); Destro (23' st Santander), Falcinelli (23' st Okwonkwo). A disp. Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Mattiello, Valencia, Svanberg. All. Inzaghi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: ammoniti Pjanic, Cuadrado (J), Paz, Danilo, Calabresi (B).



Napoli-Parma 3-0, rivivi la diretta

Il tabellino

Reti: 4' Insigne (N), 47' Milik (N), 85' Milik.

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski (dal 76' Verdi); Insigne (dal 68' Mertens), Milik (dal 85' Ounas). A disposizione: Ospina, D'Andrea, Albiol, Luperto, Hysaj, Rog, Hamsik, Callejon. Allenatore: Ancelotti.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti (dal 61' Siligardi), Inglese (dal 65' Ceravolo), Di Gaudio (dal 78' Sprocati). A disposizione: Frattali, Bagheria, Bastoni, Sierralta, Gazzola, Dimarco, Da Cruz, Rigoni, Gervinho. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Doveri di Roma

Note, ammoniti: Stulac (P), Bruno Alves (P), Barillà (P).

Roma-Frosinone 4-0, rivivi la diretta

Reti: 2'pt Under, 28'pt Pastore, 35'pt El Shaarawy, 42'st Kolarov.

Roma (4-2-3-1): Olsen, Santon, Manolas (1'st Marcano), Fazio, Kolarov; De Rossi (37'st Lu. Pellegrini ), Nzonzi ; Under, Pastore (12'st Zaniolo), El Shaarawy; Schick. In panchina: Mirante, Fuzato, Jesus, Florenzi, Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Kluivert, Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Cibsah, Cassata (27'st Soddimo), Crisetig, Beghetto; Ciano (27'st Campbell), Pinamonti(11'st Ciofani). In panchina: Bardi, Krajnc, Salamon, Ghiglione, Brighenti, Molinaro, Hallfreddson, Vloet, Perica. Allenatore: Longo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Note: serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori 30.000.

Ammoniti: Campbell. Angoli: 4-3 per la Roma. Recupero: 0'; 2'