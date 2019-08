Roma, 25 agosto 2019 - E' iniziato con la vittoria in trasferta della Juve e del Napoli il campionato di Serie A 2019-20. Negli anticipi della prima giornata di ieri, infatti, i campioni d'Italia hanno sconfitto 1-0 il Parma al Tardini ma la squadra di Ancelotti ha subito risposto alla Signora battendo la Fiorentina 4-3. Oggi, nella prima domenica di campionato, sono sette le partite in programma, con gli occhi puntati principalmente sull'esordio di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan e di Paulo Fonseca su quella della Roma. I rossoneri saranno di scena nell'anticipo delle 18 sul campo dell'Udinese, una partita sulla carta insidiosa che Giampaolo affronterà molto probabilmente con una formazione composta in larga parte da giocatori che lo scorso anno erano già al Milan.

Esordiente assoluto in Serie A, l'allenatore della Roma Fonseca è atteso da un confronto non semplice contro il Genoa dell'ex Aurelio Andreazzoli. "Sono motivato, entusiasta e fiducioso, i nostri tifosi ci sosterranno, è lo scenario ideale per iniziare la stagione", ha dichiarato l'allenatore portoghese. Un Fonseca con le idee chiare su come deve essere la sua Roma. "Vincere non basta, voglio che la mia sia una squadra dominante, che abbia possesso, che giochi nella metà campo offensiva. Su questo punto non arretro", ha dichiarato. Il confronto fra Roma e Genova vede a Marassi affrontarsi anche la Sampdoria di Di Francesco e la Lazio di Simone Inzaghi. Due squadre dalle ambizioni diverse, ma entrambe potenziali mine vaganti del campionato. Reduce da un'annata indimenticabile, l'Atalanta di Gasperini si ripresenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni e senza pensare all'esordio in Champions League di settembre. Di fronte una Spal affidata ancora a un Leonardo Semplici.

Non sarà sulla panchina del suo Bologna Sinisa Mihajlovic, a Verona la squadra sarà guidata dal suo vice Emilio De Leo: "Il mister è sempre presente. Si raccomanda sempre di avere l'approccio giusto, l'atteggiamento è fondamentale per vincere". Reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Wolverhampton, il Torino di Walter Mazzarri riceve all'Olimpico il Sassuolo di De Zerbi. A chiudere il programma della giornata Cagliari-Brescia, partita speciale per il patron Cellino che è stato in passato presidente anche del club sardo. Non ci sarà lo squalificato Mario Balotelli.

A chiudere il programma della prima giornata ci sarà Inter-Lecce. Il primo monday night del campionato, che si disputerà a Milano domani sera alle 20.45, mette di fronte i nerazzurri del nuovo tecnico Antonio Conte e i giallorossi di Fabio Liverani, alla seconda esperienza nel massimo campionato, dopo la breve esperienza al Genoa nell'autunno del 2013. Tanti i motivi di interesse per una sfida in cui l'Inter dovrà dimostrare fin da subito di essere all'altezza di Juve e Napoli. "La rincorsa è iniziata. Devo essere sincero, c'è un gap molto importante con Juventus e Napoli ma non vogliamo porci limiti. Solo il tempo potrà dire per cosa lotteremo. Non dobbiamo lavorare bene ma meglio degli altri, se vogliamo fare qualcosa di straordinario", ha detto Conte alla vigilia del debutto a San Siro. "La rincorsa - spiega - è iniziata vediamo se spedita o a rilento".

Udinese-Milan, segui la diretta alle 18

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Giuseppe Pezzella; De Paul, Lasagna. Allenatore: Tudor.

Milan (4-3-1-2): Gigio Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta'; Suso; Castillejo, Piatek. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Cagliari-Brescia, segui la diretta alle 20.45

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Nainggolan, Deiola; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Morosini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Roma-Genoa, segui la diretta alle 20.45

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Genoa (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouame'. Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Sampdoria-Lazio, segui la diretta alle 20.45

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Vieira; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Spal-Atalanta, segui la diretta alle 20.45

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Torino-Sassuolo, segui la diretta alle 20.45

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Aina; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Traore', Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Verona-Bologna, segui la diretta alle 20.45

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tupta. Allenatore: Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic (Tanjga e De Leo in panchina).

Arbitro: Giua di Olbia.