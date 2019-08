Parma, 24 agosto 2019 - Pronti via. La serie A torna in campo. Ad aprire la prima giornata saranno i campioni d'Italia: Parma-Juve è il primo anticipo del sabato, alle ore 18. Grande assente del match sarà il tecnico Maurizio Sarri, bloccato dalla polmonite (salterà anche la prossima gara contro il Napoli), mentre in campo ci dovrebbe essere come unica punta Dybala, la cui permanenza in bianconero è stata a lungo in bilico. Alle alle 20.45 poi toccherà a Fiorentina-Napoli.

Parma-Juventus, segui la diretta testuale dalle 18

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Danilo; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala.

Arbitro: Maresca

In tv

Parma-Juventus sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251.

IL PUNTO di Riccardo Samuele Cappelli - L’attesa è finita. A 90 giorni esatti dalla conclusione dello scorso campionato, la Serie A riparte con un programma che promette scintille. E ad aprire le danze, non poteva che essere la squadra che per l’ottavo anno consecutivo si presenta ai blocchi di partenza in qualità di regina incontrastata: la Juventus. Quella della compagine bianconera, a dire il vero, è stata un’estate particolarmente travagliata e non sono mancate le sorprese in un precampionato in cui, per la prima volta da tanto tempo a questa parte, quella che sembrava un’implacabile macchina perfetta ha mostrato qualche segno di incertezza. Se, infatti, il club era partito alla grande con gli innesti di Rabiot, Ramsey e de Ligt che avevano immediatamente fatto sognare i tifosi, nelle settimane successive sono arrivati risultati sotto le aspettative, problemi di mercato in uscita - con l’ennesima trattativa ad aver subito una battuta d’arresto, quella tra Rugani e la Roma - e ultima, ma non per importanza, la polmonite che ha colpito mister Sarri, privando quindi la squadra del suo nuovo condottiero. Il tutto, come se non bastasse, nell’estate del ‘tradimento’ di Antonio Conte, passato all’Inter per creare con Marotta a Milano un’altra squadra da battere come in quelle tre incredibili stagioni a Torino. Oggi, dall’altra parte, c’è quel Parma che lo scorso anno fu capace di rimontare il doppio svantaggio allo Stadium grazie ad uno straordinario Gervinho e di bloccare Cristiano Ronaldo e compagni sul 3-3. Una partita, quella del Tardini, che vedrà un vecchio beniamino della tifoseria ducale rientrare da avversario. Gigi Buffon, tornato in bianconero dopo la breve parentesi al Psg, debuttò infatti il 15 novembre 1995 in un Parma-Milan che ne consacrò il talento davanti a tutto il mondo e 24 anni (e 639 partite) dopo sarà di nuovo lì.