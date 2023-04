Monza-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Monza 1 aprile 2023 - Dopo la pausa per le Nazionali vissuta da seconda della classe, la Lazio vola a Monza, dove al Brianteo, alle 15 di domenica 2 aprile, affronterà i ragazzi di Palladino. I brianzoli sono una squadra dal rendimento leggermente altalenante, infatti è reduce da due pareggi con Cremonese e Verona, ma resta una formazione di talento capace di esaltarsi contro le squadre più blasonate, infatti è riuscita a vincere due incontri su due contro la Juventus. La squadra di Sarri è però reduce da 5 risultati consecutivi in campionato: 4 vittorie, comprese quella contro il Napoli e contro la Roma nel derby, e un solo pareggio a Bologna contro la squadra di Thiago Motta.

A dirigere l'incontro sarà Matteo Marcenaro dalla sezione di Genova. Per il fischietto ligure sarà appena l'undicesima partita da arbitro in Serie A. Ad assisterlo ci saranno Mokhtar e Palermo, IV uomo Massa, con Pairetto e Banti al VAR. Il direttore di gara sarà al primo match con la Lazio in campo, mentre in precedenza ha già diretto il Monza per 3 volte, tutte in Serie C e tutte al Brianteo, con il bilancio dei brianzoli di 2 vittorie contro Novara e Fermana e 1 sconfitta contro il Gavorrano. Nelle 10 partite di massima serie dirette da Marcenaro, 7 volte l'incontro è terminato in pareggio, con lo score completato da due vittorie della formazione di casa e una vittoria in trasferta. In media l'arbitro mostra circa 5 cartellini gialli a partita e 0,6 cartellini rossi ogni match.

Probabili formazioni

Al Brianteo tra le fila biancocelesti torna arruolabile Ciro Immobile, che durante la pausa ha seguito perfettamente il piano di rientro stabilito dallo staff biancoceleste e si gioca la chance di partire titolare. Il ballottaggio in avanti è con Pedro. L'attaccante di Torre Annunziata, visto lo stop, non ha ancora tutti i 90' sulle gambe, ragione per cui, se dovesse partire nell'undici iniziale, quasi sicuramente ad un certo punto sarà necessario sostituirlo con forze fresche. Accanto ad uno tra il campano e l'iberico, ci saranno i fedelissimi Zaccagni e Felipe Anderson, ormai inamovibili dalla formazione titolare di Sarri. A centrocampo Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono sicuri del ruolo di mezzali, mentre ballottaggio per decidere chi giocherà come vertice basso del centrocampo. Al momento Cataldi appare favorito su Vecino, con il sudamericano che si è aggregato molto tardi al gruppo dopo le fatiche con la "camiseta celeste". In difesa davanti a Provedel confermato il duo composto da Romagnoli e Casale, mentre Lazzari e Pellegrini si giocano il ruolo da titolare come secondo terzino,con il giovane in prestito dalla Juventus che scalpita e vuole la prima da titolare in Serie A con la Lazio, sulla fascia opposta invece agirà Hysaj.

Palladino è alle prese con una difesa da adattare all'assenza di un pezzo fondamentale come Armando Izzo. Se Marlon dovesse farcela andrà titolare accanto a Pablo Marí e Caldirola, in alternativa si scaldano Antov e Donati. Pesa a centrocampo l'assenza di capitan Pessina, squalificato, al suo posto è pronto Machin, che affiancherà il talento di Sensi. Sugli esterni Carlos Augusto occuperà la fascia sinistra, mentre Birindelli dovrebbe giocare sul lato opposto. Ciurria agirà sulla trequarti insieme a Caprari mentre in attacco Petagna appare favorito su Dany Mota.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Raffaele Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Orario e dove vedere la partita

La partita del Brianteo, ora U-Power Stadium per motivi di sponsor, tra Monza e Lazio inizierà alle 15:00. La partita, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn scaricando l'applicazione sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, Serie S e Serie X). Il match si può vedere sempre sull'app di Dazn tramite TIMVISION BOX, o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast collegato alla propria TV. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Precedenti e statistiche

Quella di domenica sarà il secondo confronto in Serie A tra le due squadre, con l'unico precedente nel match di andata, vinto 1-0 dai ragazzi di Sarri grazie al gol siglato da Luka Romero al 69'. Un match tutt'altro che semplice per i biancocelesti, con il Monza che si è visto annullare anche un gol ad Andrea Petagna per fuorigioco. Il match dell'Olimpico non è però il solo precedente tra le due squadre. I due club hanno un lungo trascorso in Serie B con 16 partite giocate tra le formazioni e due sfide giocate in Coppa Italia.

Il bilancio complessivo nelle 19 sfide trascorse, vede i biancocelesti con uno score positivo di 7 vittorie a fronte delle 5 dei brianzoli, con in mezzo 7 pareggi. Nei due match in Coppa Italia a prevalere è sempre stata la Lazio, ma al Brianteo le statistiche sono molto negative per i capitolini. Nei precedenti tra le mura amiche i brianzoli hanno portato a casa 4 vittorie e 4 pareggi con un solo successo, proprio in Coppa Italia, da parte della squadra biancoceleste: un successo al secondo turno nella stagione 2006-07.

Nel match dell'U-Power Stadium Sergej Milinkovic-Savic va a caccia del titolo di miglior cannoniere straniero nella storia della Lazio. Il serbo fermo a quota 4 gol questa stagione, cerca la rete per superare Klose e Pandev come miglior bomber non italiano della storia del club. Attualmente i tre sono appaiati in vetta a questa classifica a quota 64 gol fatti. Ciro Immobile invece potrebbe ricominciare la caccia al gol 200 in Serie A. Attualmente il bomber di Torre Annunziata è fermo a quota 191 e con uno sforzo importante potrebbe toccare quota 200 entro fine stagione. Serve un rullino di marcia di quasi un gol a partita, ma il talento del bomber azzurro potrebbe essere all'altezza dell'impresa.

Stefano Sensi a caccia del quarto gol stagionale, sarebbe il suo miglior bottino in una singola stagione di Serie A. Con la maglia del Monza, il fantasista italiano sta trovando soddisfazione in zona gol e con una rete potrebbe migliorare la propria miglior stagione in Serie A, superando le tre reti che siglò nella sua prima stagione all'Inter nel 2019-20. Quell'anno oltre ai 3 gol in campionato, siglò 3 gol anche in Coppa Italia.