Roma, 11 settembre 2021 - Giornata di big match la terza di Serie A: dopo Napoli-Juventus in programma nella giornata di sabato, la domenica ci sarà spazio per un'altra grande sfida nella domenica come Milan-Lazio. Due delle squadre imbattute di questo campionato che si sfidano per punti pesantissimi in avvio di stagione, in un match che lo scorso anno è stato equilibrato e spettacolare in entrambe le edizioni.

Le probabili formazioni

Il Milan ha ancora il dubbio Giroud, che non si è allenato in gruppo nonostante sia guarito dal covid, e per questo punta a recuperare Zlatan Ibrahimovic. In difesa confermata la formazione titolare, mentre a centrocampo Tonali continua a essere titolare. Florenzi verrà impiegato ancora una volta nel ruolo di esterno alto al posto di Saelemaekers, mentre sull'altro lato ci sarà Leao, con Brahim Diaz confermato come trequartista centrale.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic

La Lazio invece replica la formazione vista nelle ultime settimane: Lazzari dovrebbe farcela e partirà dall'inizio come terzino destro, con Hysaj che potrà riprendere il suo ruolo a sinistra dove ha giocato nei primi due match dell'anno. Il centrocampo è quello canonico mentre in attacco con Ciro Immobile ci saranno i due nuovi acquisti Pedro e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

Orari tv

La partita sarà in diretta domenica dalle ore 18.00, visibile su Dazn e Tim Vision. La partita si potrà seguire attraverso tutti i servizi di streaming delle app di riferimento in cui di abbonamento valido su smartphone, smart tv, pc e tablet.

Leggi anche - Dove vedere Sampdoria-Inter