Mercato Lazio, Sarri vuole Mertens. Ma è il Napoli la sua priorità

Roma, 26 maggio 2022 - L'idea della Lazio per l'attacco porta il nome di Dries Mertens. Anzi Ciro, come è affettuosamente chiamato da tutti i tifosi del Napoli che aspettano con ansia la firma sul rinnovo di contratto che lo legherebbe alla squadra azzurra ancora per qualche anno. Il belga ha già comunicato che la sua priorità è quella di trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis, ma in caso contrario i biancocelesti potrebbero pensarci seriamente per trasformarlo nel vice-Immobile.

Un rinnovo difficile

Il gioco delle parti a Napoli va avanti da diverse settimane e non se ne vede la fine. Per la società e lo stesso giocatore è importante trovare l'accordo per rinnovare il contratto, ma le probabilità che Mertens possa partire a zero nel corso della prossima estate sono altissime. Finché non ci sarà una risposta definitiva la Lazio non tenterà nessun affondo, tanto che ad oggi non ha ancora avuto contatti con l'attaccante. La società biancoceleste però ha già sondato il terreno con il suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione e avere notizie certe sugli sviluppi della vicenda. Il suo nome sarebbe fortemente gradito da Sarri, l'allenatore che più di tutti ha influito in modo positivo sulla carriera di Mertens.

Pronta la proposta economica

In attesa di capire come si evolverà la situazione legata al rinnovo, la Lazio ha già perfezionato la proposta economica che verrà sottoposta al giocatore qualora dovesse liberarsi a zero: Lotito ha messo sul piatto un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione, ma anche questo potrebbe non bastare per soddisfare le pretese del belga che però, d'altra parte, gradirebbe Roma come nuova destinazione per lui e tutta la famiglia. In ogni caso la situazione è ancora tutta in divenire: senza una risposta certa da parte del Napoli i biancocelesti non muoveranno un passo verso l'attaccante.

