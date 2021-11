Roma, 4 novembre 2021 - La Lazio riparte in Europa League con l'obiettivo di rimontare una posizione e chiudere il girone al primo posto: prossima fermata il Velodrome di Marsiglia, da dove passeranno tante delle possibilità di rincorrere in Galatasaray leader del gruppo, in campo contro la Lokomotiv Mosca in questo turno di un girone molto equilibrato. I biancocelesti puntano al primato per non finire nel turno di spareggi e avanzare direttamente agli ottavi di finale, ma dovranno dare il massimo per battere una squadra uscita imbattuta dall'Olimpico nel turno precedente.

Le probabili formazioni

Il Marsiglia schiera diversi ex Serie A: "romanisti" Pau Lopez e Cengiz Under saranno della partita, così come l'ex viola Lirola e la vecchia conoscenza di Maurizio Sarri, ossia Arkadiusz Milik. Sampaoli conferma il 4-2-3-1 come modulo, dove ci sarà da tenere d'occhio l'estro di Payet.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli

Per la Lazio, che sarà senza tifosi, Strakosha giocherà così come nelle altre gare di Europa League al posto di Reina, mentre la novità più importante dovrebbe essere in attacco dove Ciro Immobile potrebbe non essere della partita. Muriqi è favorito per il ruolo da titolare vista l'esclusione per precauzione del centravanti titolare che dovrebbe riuscire ad andare in panchina ma verrà preservato a meno di urgenze.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri

Orari tv

La partita sarà in diretta dalle ore 21.00 e sarà visibile via satellite su Sky. In streaming invece potrà essere seguita su Sky Go e Now Tv per quanto riguarda l'offerta Sky, o su Dazn su tutti i dispositivi che supportano l'app. Su entrambi i servizi il match sarà anche all'interno di Diretta Gol/Zona Gol.

