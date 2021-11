Roma, 3 novembre 2021 – La fase a gironi dell’Europa League è giunta al giro di boa. Completate le gare di andata, per le due italiane impegnate nella seconda competizione continentale la situazione è simile: sia la Lazio che il Napoli si trovano infatti in seconda posizione nel rispettivo di girone, entrambe con 4 punti conquistati. Fondamentale sarà quindi questa 4° giornata, che vedrà la squadra di Spalletti impegnata a Varsavia contro il Legia e quella di Sarri sul campo del Marsiglia contro l’OM. Vediamo nel dettaglio gli orari tv e le probabili formazioni delle partite con le italiane in campo.

Probabili formazioni e orari tv

Legia Varsavia-Napoli (giovedì ore 18.45, Sky e Dazn)



LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué; Emreli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Politano; Mertens.



Marsiglia-Lazio (giovedì ore 21.00, Sky e Dazn)



MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Lirola; Under, Milik, Payet.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.