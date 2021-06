Roma, 22 giugno 2021 - Luiz Felipe e la Lazio, un matrimonio destinato a durare. Le parti si stanno avvicinando per quanto riguarda il rinnovo di contratto e a breve potrebbero esserci sensibili novità per quanto riguarda la sua permanenza. Rimangono diverse offerte, ma la sua priorità è quella di restare in biancoceleste.

Luiz Felipe, priorità rinnovo

Luiz Felipe ha voglia di riscatto in biancoceleste: nella scorsa stagione non ha potuto dare tutto il suo apporto a causa di un problema fisico alla caviglia che lo ha tenuto fuori a lungo nella seconda metà dell'anno. Dopo queste sventure è potuto tornare in rosa, ma a stagione di fatto già archiviata: meglio rimettersi in piedi e cercare le proprie soddisfazioni sul campo con la maglia biancoceleste. C'è prima però da risolvere la questione rinnovo, perché con il contratto in scadenza 2022 la situazione va assolutamente sistemata. La Lazio non ha intenzione di cominciare la stagione con il calciatore in scadenza di contratto e libero di trovare una nuova sistemazione dal prossimo 1 febbraio, e quindi lavorerà in questi giorni al rinnovo e in caso di mancato accordo cercherà una via alternativa sul mercato.

Le pretendenti

Tutto si muove in direzione del rinnovo, ma come detto anche l'ipotesi cessione non è da escludere. Sky riporta l'interesse da parte di squadre della Liga, in particolare Betis e Atlético Madrid, che parteciperanno alle coppe europee e possono offrigli un contratto importante. Sono sicuramente soluzioni gradite al giocatore, che però anche dal discorso rinuncia alle Olimpiadi per mettersi in sesto in vista della prossima stagione, fa capire di essere concentrato principalmente sul mettersi a disposizione della Lazio.

Leggi anche - Ufficiale Calhanoglu all'Inter