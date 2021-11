Roma, 18 novembre 2021 - L'emergenza Lazio potrebbe essere già finita: se qualche giorno fa la situazione in ottica sfida con la Juventus sembrava molto delicata, gli ultimi allenamenti stanno portando grande ottimismo a Maurizio Sarri che progressivamente sta recuperando tutti i giocatori dagli infortuni.

Rientrano Lazzari e Pedro

Manuel Lazzari è una delle novità più attese: l'ex Spal ha recuperato dal problema al polpaccio e si sta allenando regolarmente in gruppo: probabile dunque che parta addirittura titolare nel match contro la Juventus evitando così soluzioni d'emergenza come quella di Radu terzino sinistro, paventata in settimana vista l'indisponibilità presunta dello stesso Lazzari e le condizioni incerte di Marusic. Con questo recupero Hysaj dovrebbe slittare a sinistra senza far adattare giocatori in ruoli nuovi. Pedro invece fa sapere che il problema accusato ala caviglia in allenamento con Radu non è un problema: si è regolarmente aggregato al gruppo e anche lui potrebbe essere titolare in attacco, anche se c'è da capire chi tra lui e Felipe Anderson agirà da falso nueve.

Gli assenti

Rimane da capire dunque chi è che salterà il match con la Juventus: le speranze di vedere Immobile sono praticamente nulle e probabilmente verrà preservato per la trasferta di Napoli, match successivo a quello di Europa League in programma a Mosca con la Lokomotiv giovedì prossimo. Assente anche Akpra Akpro che sta continuando con un lavoro differenziato.

Leggi anche - Dybala in dubbio per la Lazio